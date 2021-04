„Niedyskrecje parlamentarne”. PO szuka przecieku, PiS rozważa awans Elżbiety Witek

W głowie prezesa PiS kiełkuje idea, żeby w przypadku spadku notowań jego formacji tuż przed wyborami znów postawić kobietę na czele rządu. – Usłyszałem, że prezes w tym kontekście wymienia Elżbietę Witek, marszałek Sejmu. To by oznaczało, że on sam kierowałby rządem i podejmował kluczowe decyzje, a Witek pełniłaby jedynie funkcje reprezentacyjne – ocenia informator „Wprost”.

Okazuje się, że także w małym kole parlamentarnym, skupiającym cztery osoby na krzyż, potrafią wybuchać konflikty równie zajadłe jak w wielkich klubach zrzeszających dziesiątki posłów. Mowa o kole sejmowym Polski 2050 Szymona Hołowni, w którym – jak się dowiedzieliśmy – już dochodzi do turbulencji. Otóż, zdaniem naszego informatora, słabnie pozycja posłanki Hanny Gill-Piątek. – Chemii pomiędzy nią a Joanną Muchą nie ma ani krzty. Gill-Piątek miała przyprowadzić kilkoro posłów Lewicy do koła, ale nikt się nie skusił. Jej notowania spadły, a i nadziei jest coraz mniej, że ona wreszcie okaże się skuteczna. Jej przywództwo w kole jest kwestionowane. Podobno kierownictwo formacji już myśli o zmianie szefowej – twierdzi nasz informator.