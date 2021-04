Czy Gowin ma zaufanie do Kaczyńskiego? Minister odpowiedział jednym słowem

Do poniedziałkowego wydania programu „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News został zaproszony Jarosław Gowin. Minister rozwoju ocenił m.in. przebieg spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy. – Padło nazwisko Adama Bielana? Powiedział pan prezesowi Kaczyńskiemu, żeby nie popierał Adama Bielana, jeśli chodzi o działania w pańskiej partii? – zapytał Bogdan Rymanowski, nawiązując do sporu wewnętrznego w Porozumieniu między środowiskami grupującymi się wokół Jarosława Gowina lub Adama Bielana.

Ja nie rozmawiam o nożu, jeżeli już to rozmawiam o ręce. Nie ma powodu do tego, żebym wymieniał tutaj wspomniane przez pana nazwisko, bo to nie jest polityk suwerenny i sprawczy. To jest polityk, który wykonuje czyjeś zlecenia – powiedział Jarosław Gowin.