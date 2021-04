Kłótnia o KPO, Lis, Żukowska i Belka w rolach głównych. „Będziecie golić na łyso?”, „kolaboranci”

W poniedziałek 26 kwietnia liderzy klubu Lewicy wystąpili z postulatami swojego środowiska politycznego w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, domagając się spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Szef rządu zdecydował, że porozmawia z przedstawicielami lewicowych partii (SLD/Nowa Lewica, Wiosna, Razem) we wtorek 27 kwietnia o godz. 9 w Sejmie.

To, że Lewica przystąpiła do debaty z władzą w sprawie unijnego Funduszu Odbudowy (każde państwo członkowskie UE musi przedstawić swój plan odbudowy, by móc skorzystać z tych środków), sprawiło, że ruszyła krytyka pod jej adresem ze strony Koalicji Obywatelskiej, ale nie tylko. W gronie krytyków znalazł się też naczelny „Newsweeka” Tomasz Lis, który napisał:

Opozycja walczy z reżimem. Kolaboranci idą z nim na współpracę.

Wymiana zdań między Lisem, Żukowską i Belką. „Proszę się nie martwić..”.

Ponieważ wpis Lisa na Twitterze był otwarcie uderzający w Lewicę, głos zabrała Anna Maria Żukowska, posłanka, rzeczniczka SLD/Nowej Lewicy. Zapytała:

Będziecie w „Newsweeku” golić na łyso Kwaśniewskiego, Belkę, Cimoszewicza, Olechowskiego?

Posłanka przypomniała w ten sposób rodzaj kary: goleniem głowy karano kobiety, które były podejrzewane o kolaborowanie z Niemcami w trakcie II WŚ – wszystko działo się w ramach samosądów. Żukowska przy okazji wymieniła polityków związanych z lewicą, którzy mieli przeszłość w PZPR (Belka, Kwaśniewski i Cimoszewicz). Olechowski znalazł się tam zapewne dlatego, że otwarcie krytykował Platformę Obywatelską w ostatnich miesiącach.

Na takie tezy Żukowskiej zareagował jeden z wymienionych, a konkretnie Marek Belka, obecnie europoseł, a w przeszłości premier za rządów SLD czy prezes Narodowego Banku Polskiego. Europarlamentarzysta skwitował:

Proszę się nie martwić o moją fryzurę. W woj. łódzkim fryzjerzy nadal zamknięci. Czuję się bezpieczny.

