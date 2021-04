Waszczykowski chwali Szydło. Dziwi się decyzjom o odejściu z Rady Muzeum Auschwitz

Witold Waszczykowski odniósł się do planów Beaty Szydło. Była premier jest wymienia jako osoba, która mogłaby wrócić do kraju i powalczyć o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Europoseł PiS zapewnia, że rozmawiał ze swoją partyjną koleżanką i nie zgłaszała takich aspiracji. – Jak znam premier Szydło, to w tej chwili nie ma takich planów – powiedział były szef MSZ w Radiu Zet.

Witold Waszczykowski o odejściach z Rady Muzeum Auschwitz

Polityk Prawa i Sprawiedliwości żałował za to odejścia kolejnej osoby z Rady Muzeum Auschwitz. Powodem takich decyzji ma być obecność Szydło w składzie gremium. Waszczykowski uważa, że to błąd, bo „wszędzie na świecie w tego typu radach są politycy” i gremia same starają się przyciągnąć tego typu osoby, „ponieważ to nobilituje”.

Europoseł PiS broni byłą premier. Docenił jej klasę i podkreślił, że Szydło nie jest politykiem kontrowersyjnym czy skompromitowanym. – To osoba o większych sukcesach politycznych, która kilkukrotnie wygrała kampanię wyborczą dla prezydenta, dla siebie, dla rządu polskiego. Ostatnia kampania europarlamentarna to był rekord w skali Europy – chwalił byłą szefową rządu Waszczykowski.

Europoseł PiS o zaletach Beaty Szydło

Były szef MSZ stwierdził też, że takie muzeum jak Auschwitz może mieć we władzach polityka tej klasy. Wyjaśnia, że Szydło jest „rozpoznawalna w Europie oraz na świecie i może przyczynić się do promocji tych wszystkich ideałów, które muzeum niesie ze sobą”. Waszczykowski zauważył, że wiele przedsięwzięć w Polsce ma rys polityczny i jest zdziwiony decyzją muzeum Auschwitz.

