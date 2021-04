NA ŻYWO: Premier Mateusz Morawiecki o szczegółach negocjacji z Lewicą

13:14 Najważniejszym wnioskiem płynącym z wypowiedzi premiera jest fakt, że rząd przyjął Krajowy Plan Odbudowy. Premier zapowiedział także zawarcie w KPO wszystkich propozycji, jakie zgłosiła Lewica. 13:12 Zakończyła się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. 13:10 Morawiecki został także zapytany o doniesienia Onetu, który poinformował, że NIK ma dowody na to, że premier złamał prawo podczas przygotowywania wyborów kopertowych.

- Rząd ma prawo i obowiązek do przygotowania wyborów w terminie konstytucyjnym. Trzymając się tego, robiliśmy wszystko, by do wyborów mogło dojść w takim terminie - odparł premier. 13:08 Premier o wypłatach pieniędzy ze środków unijnych: Można się ich spodziewać jeszcze w tym roku. 13:06 Padło także pytanie o luzowanie obostrzeń, ale premier zapowiedział, że wszystkie szczegóły zostaną podane w środę. 13:04 Na konferencji padło pytanie o termin wyborów w Rzeszowie. - Mamy cały czas zagrożenie pandemiczne i za mało szczepionek, a z drugiej strony branże muszą wracać do pracy. Po co więc robić wybory, gdy zagrożenie jest większe? - mówi Morawiecki. 13:02 Dziennikarz dopytuje, czy w KPO znalazły się korekty koła Polski 2050. - Ze strony klubów uwagi zgłosiła tylko Lewica - odparł premier enigmatycznie. 13:00 - Liczę na współpracę z Solidarną Polską w ramach Nowego Ładu - dodał premier. 12:58 - W moim rozumieniu głosowanie za KPO jest polską racją stanu. Dopuszczamy jednak, że w koalicji mieszczą się różne poglądy - powiedział Morawiecki w odniesieniu do tego, że partia Ziobry zagłosuje przeciwko. Wcześniej Morawiecki krytykował za takie nastawienie PO. 12:57 Morawiecki zapowiedział także rozbudowaną akcję informacyjną na temat KPO. 12:55 Szef rządu: uzgodnienia z Lewicą będą wkomponowane w KPO - podkreślił szef rządu. 12:53 - Z formalnego punktu widzenia - tylko Lewica zgłosiła pomysły. pozostałe kluby mówiły o czymkolwiek jedynie w przestrzeni publicznej, do nas nic nie wpłynęło - powiedział Morawiecki. - Nie wyobrażam sobie, żeby posłowie PO mogli głosować przeciw ustawie - dodał. Jak wskazał, Ziobro ponownie zgłosił swoje zastrzeżenia. 12:52 Zaczynają się pytania od dziennikarzy. TVN24 pyta, czy podczas posiedzenia rządu Zbigniew Ziobro zgłosił sprzeciw wobec KPO i czy premier spotka się z resztą opozycji. 12:51 - Nie wyobrażam sobie, że ktoś może głosować przeciw interesom Polski - zakończył premier. 12:50 - W rozmowach dyskutowaliśmy także o udziale samorządów, o włączeniu związków zawodowych w kontrolę wydatkowania środków z KPO - dodał premier. 12:49 - Będzie większe wsparcie dla szpitali powiatowych, do programu włączona będzie także kwestia mieszkań komunalnych. Komisja może mieć różne zdanie w sprawie mieszkalnictwa, ale będziemy się tego trzymać - mówi Morawiecki o szczegółach uzgodnień z Lewicą. 12:48 Premier skrytykował także resztę opozycji, jako osoby uprawiające "prywatę". 12:47 - Dziś spotkaliśmy się z delegacją Lewicy i to była kolejna dyskusja z opozycją. To był jedyny klub parlamentarny, od którego otrzymaliśmy propozycje. Debatowaliśmy we własnym gronie i dziś przypieczętowaliśmy uzgodnienie - zaznaczył. 12:45 Jak dodał premier, dokument w sprawie ratyfikacji zostanie przekazany do parlamentu. 12:43 twitter.com 12:42 - Czy jakaś partia mogłaby oprotestować i nie zgodzić się i nie przyjąć np. szczepionek tylko dlatego, że wynegocjował to rząd PiS? Dziś ponad podziałami partyjnymi liczy się Polska - powtórzył premier. 12:40 - Ponad podziałami liczy się Polska - powiedział premier, zapowiadając, że projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE został przyjęty przez rząd. 12:38 Rozpoczęła się konferencja premiera Morawieckiego. 12:33 Premier Mateusz Morawiecki spóźnia się na konferencję. 12:25 W sieci nie milkną krytyczne komentarze na temat działań Lewicy. Stroną krytykującą jest głównie Koalicja Obywatelska i jej zwolennicy. Ich zdaniem, Lewica pozwala się "rozgrywać" partii Kaczyńskiego. 12:20 Oficjalna zapowiedź konferencji pojawiła się na Twitterze Centrum Informacyjnego Rządu:

twitter.com

Od poniedziałku 26 kwietnia nie milkną echa propozycji, jakie rządowi złożyła Lewica. Liderzy Lewicy ogłosili podczas konferencji w Sejmie, że usiądą do negocjacyjnego stołu z PiS, jeśli w Krajowym Planie Odbudowy zostanie spełnionych sześć proponowanych przez nich warunków.

– Rząd zaakceptował wszystkie nasze warunki – ogłosił po spotkaniu Robert Biedroń. Jak na osobnej konferencji prasowej dodał uczestniczący wcześniej w spotkaniu wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki, „Lewica poważnie podchodzi do problemu”. – To trudne rozmowy, ale znaleźliśmy porozumienie – powiedział.

Ważą się losy Krajowego Planu Odbudowy

Przypomnijmy, że zgodnie z założeniami unijnego Funduszu Odbudowy do każdego kraju członkowskiego mają trafić rekordowo wysokie środki w ramach dotacji i pożyczek. By takie środki otrzymać konieczne jest z kolei ratyfikowanie decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Projekt taki musi zyskać poparcie większości w Sejmie, by następnie Krajowy Plan Odbudowy faktycznie zaczął działać. KPO to nic innego jak wizja danego państwa członkowskiego na wydatkowanie unijnych środków. Pieniądze mają zasilić m.in. sektory, które podczas pandemii koronawirusa były narażone na spowolnienie gospodarcze.

Problem w tym, że w ostatnich miesiącach między koalicjantami ze Zjednoczonej Prawicy iskrzy. Głównym krytykiem KPO jest Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, która odgraża się, że wspomnianego projektu nie poprze, gdyż jej zdaniem jest to niebezpieczny mechanizm uwspólnotowienia długów.

Spotkanie przedstawicieli PiS z Lewicą miało na celu pozyskanie poparcia dla rządowego projektu w ławach opozycji. Robert Biedroń, dopytywany podczas konferencji, czy Lewica zagłosuje ramię w ramię z PiS wskazał, że nie było to przedmiotem wtorkowych negocjacji. Jak dodał, Lewica czeka na udokumentowanie umowy, jaką zawarła z PiS. To, jak można się domyślać, jest z kolei warunkiem poparcia KPO.

