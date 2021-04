Rząd uzyskał poparcie Lewicy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, decydując się na przyjęcie warunków stawianych przez lewicowe ugrupowania. Wciąż nie wiadomo jednak jak w Sejmie zagłosują posłowie Koalicji Obywatelskiej. – Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że jestem zwolennikiem współpracy opozycji. Opozycja może wygrywać ważne sprawy dla Polski, kiedy współpracuje ze sobą, kiedy mówi jednym głosem, kiedy jest solidarna – powiedział Grzegorz Schetyna w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News.

– Walczymy o ważne, potrzebne sprawy, o pieniądze, o skutecznie pozyskane pieniądze europejskie na Fundusz Odbudowy dla Polski i o uczciwy mechanizm podziału tych pieniędzy – mówił były lider PO. Grzegorz Schetyna za taki mechanizm uznaje sytuację, w której „rząd na równych prawach z opozycją i samorządami” powołuje instytucję, która dzieliłaby te pieniądze i wskazywała, gdzie mają one trafić.

Grzegorz Schetyna zaznaczył, że Lewica nie ma powodu do zadowolenia. – Niczego nie dostali, panie redaktorze. Dostali obietnicę, która będzie weryfikowana przez Komisję Europejską i nie wiadomo, w jakim stanie wróci i na pewno nie w takim, jakim oczekiwała dzisiaj Lewica, czy obiecywało Prawo i Sprawiedliwość – stwierdził polityk PO. – Wszystko jest przed nami, także negocjacje dotyczące tych kwot i sum, które do Polski dotrą – dodał.

Schetyna wbija szpilę Budce. „Nie dopuściłbym…”

Grzegorz Schetyna został również zapytany, czy uważa, że Borys Budka zrobił wszystko, żeby opozycja była zjednoczona, a także co zrobiłby na jego miejscu, żeby nie dopuścić do podziałów w szeregach opozycji w sprawie Krajowego Funduszu Odbudowy. – Nie dopuściłbym do samodzielnego negocjowania jakiejkolwiek partii opozycyjnej tu w parlamencie, mówię oczywiście o opozycji demokratycznej – powiedział krótko Schetyna.

Czytaj też:

Konsul Rosji uznany za persona non grata na Ukrainie