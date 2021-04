„Lewica nic nie wynegocjowała. To ustawka”. Cezary Tomczyk pokazuje dokumenty

To są protokoły, które miesiąc temu do Senatu przyniósł wiceminister do spraw funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda (PiS). Tu są zapisane pomysły, które rzekomo zgłosiła Lewica. Byliśmy świadkami ustawki – powiedział w Radiu Zet przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.