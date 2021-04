Poseł Wojciech Maksymowicz usunięty z Porozumienia? Decyzję podjął Adam Bielan

Przypomnijmy, że od ok. trzech miesięcy Porozumienie Jarosława Gowina trawi wewnętrzny konflikt. Zdaniem europosła tej partii Adama Bielana i jego zwolenników – Jarosław Gowin pełni funkcję prezesa niezgodnie ze statutem partii, gdyż pominął rozpisanie wyborów na nowego przywódcę. W związku z konfliktem Porozumienie podzieliło się na dwa bloki, w których oprócz tego, że powstały dwa Porozumienia (jedno uznające prezesurę Jarosława Gowina, a drugie – Bielana), to są również dwa sądy koleżeńskie, dwa zarządy, etc. Porozumienia wzajemnie usuwają swoich członków z partii, publikując sprzeczne oświadczenia w tej sprawie.

Adam Bielan usuwa z partii Wojciecha Maksymowicza

Teraz mamy do czynienia z kolejną odsłoną sporu. Jak czytamy w oświadczeniu zamieszczonym przez profil Porozumienie Jarosława Gowina (a prowadzonym przez Bielana i jego ludzi), z partii usunięto właśnie prof. Wojciecha Maksymowicza. Jako powód Bielan podaje fakt, że poseł Maksymowicz opuścił niedawno klub PiS (zachowując przynależność do Porozumienia). Zdaniem Bilana taki zabieg nie jest zgodny ze statutem.

twitter

Prof. Wojciech Maksymowicz zrezygnował z członkostwa w klupie PiS po tym, jak z MZ zaczęły napływać zarzuty pod jego adresem. Do resortu trafiły bowiem zawiadomienia, w których Maksymowicza oskarża się o rzekome eksperymenty medyczne na abortowanych płodach w czasach, gdy pracował on w zawodzie lekarza.

Prof. Maksymowicz uznał zarzuty za absurdalne i stwierdził, że są one motywowane politycznie, ponieważ jest jednym z krytyków rządowej taktyki walki z pandemią. Jak ujawniły media, za dwoma donosami na Maksymowicza stoją: Mariusz Dzierżawski, prawicowy działacz pro-life, założyciela Fundacji Pro – prawo do życia, a także prof. Paweł Skrzydlewski, doradca ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Czytaj też:

„Działalność cyrku Bielana można uznać za zamkniętą”. Porozumienie Gowina triumfuje