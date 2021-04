Adam Bielan „puszcza oko” do PiS. W nowej uchwale wyraził pełne poparcie dla partii Kaczyńskiego i chęć wspólnego startu w wyborach

Przypomnijmy, że obecnie na scenie politycznej istnieją dwa Porozumienia Jarosława Gowina. Jedno faktycznie jest jego, drugie to grupa zrzeszona wokół europosła Adama Bielana. Politycy kłócą się o to, kto rzeczywiście jest Porozumieniem i nie mogą dojść w tej sprawie do jednoznacznych wniosków. W konsekwencji w przestrzeni politycznej funkcjonuje Porozumienie na czele z Gowinem, a drugie na czele z Bielanem. Każde ma z kolei swój zarząd, swój sąd koleżeński, czy prowadzi swoją, oddzielną politykę.

Zarzewiem konfliktu jest spór o to, kto powinien rządzić. Zdaniem Bielana, to on jest prezesem, ponieważ kadencja Gowina wygasła, a po niej nie rozpisano nowych wyborów. Zgodnie ze statutem partii, w takiej sytuacji zarządzać ugrupowaniem powinien przewodniczący Konwencji Krajowej partii, czyli właśnie Adam Bielan.

Adam Bielan chce wystartować w wyborach razem z PiS

Wyrazem prowadzonej przez skonfliktowane siły polityki są najnowsze uchwały zarządu Porozumienia Adama Bielana (choć Bielan wciąż posługuje się nazwą Porozumienie Jarosława Gowina). W jednej z nich Bielan postanowił o usunięciu z partii prof. Wojciecha Maksymowicza, w drugiej powołał nowego wicerzecznika partii Szymona Stachowiaka, a w trzeciej zadeklarował pełne poparcie dla PiS.

Jak czytamy w uchwale, Bielan udziela „pełnego poparcia” dla koalicji Zjednoczonej Prawicy, a posłów i senatorów Porozumienia nawołuje do „aktywnego uczestnictwa w pracach klubu PiS” i przestrzegania umowy koalicyjnej. Bielan został także zobowiązany przez zarząd do „niezwłocznego zawarcia porozumienia określającego zasady współpracy w ramach wspólnego startu w wyborach w 2023 roku”.

