Paszport covidowy w Polsce? Mateusz Morawiecki nie wyklucza

Mateusz Morawiecki na antenie Polsat News komentował ewentualną możliwość wprowadzenia tzw. paszportu szczepień, który umożliwiałby korzystanie z konkretnych usług. – Pojawiły się takie głosy w wielu państwach Europy Zachodniej i Południowej, że paszport będzie obowiązywał właściwie w bardzo wielu dziedzinach życia gospodarczego, społecznego. Nie będzie można pojechać i swobodnie korzystać z usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych, czy wielu innych, wsiąść do samolotu, wsiąść do pociągu w wielu krajach Zachodniej Europy – powiedział premier w programie „Gość Wydarzeń”.

O tym będziemy dyskutować w Brukseli, ponieważ chciałbym też, żeby Polacy mieli możliwość korzystania z tych wszystkich usług, także związanych z turystyką i także związanych z przyjazdem do Polski turystów. Pamiętajmy, że znaczna część polskiej gospodarki opiera się na turystach również zagranicznych, więc chcemy zapewnić, żeby bezpieczeństwo było na jak najwyższym poziomie – kontynuował premier.

Co z paszportem covidowym? Morawiecki nie wyklucza



Mateusz Morawiecki został zapytany, czy rekomendowałby wprowadzenie w Polsce tzw. paszportów covidowych, które umożliwiałyby pójście do restauracji, kina, teatru. – Przyglądamy się najlepszym praktykom wypracowywanym na całym świecie, w Europie Zachodniej i jeżeli będzie tak, że cała Europa przyjmie pewne praktyki, to my również będziemy starali się w najbardziej właściwym momencie przyjąć te same praktyki – powiedział premier polskiego rządu.

Adam Niedzielski o paszportach covidowych

Możliwość wprowadzenia tzw. paszportów covidowych komentował także Adam Niedzielski. – Nie przewidujemy wprowadzenia obowiązkowych paszportów covidowych. Dostęp np. do restauracji nie powinien być ograniczany – mówił w programie „Punkt widzenia" w Polsat News minister zdrowia. – Powszechnie dostępne usługi nie powinny być ograniczane ze względu na zaszczepienie się (lub jego brak – red.) – uznał.

Czytaj też:

„Wprost” dotarł do niepokojących danych rządu. „Im młodsi, tym mniej chcą się szczepić”