Michał Wójcik tłumaczy Krystynę Pawłowicz: Ma pewną ekspresję, co dodaje jej uroku

Krystyna Pawłowicz ma pewną ekspresję, co dodaje uroku pani profesor. Krystyna Pawłowicz ma prawo mieć swoje poglądy – powiedział wiceprezes Solidarnej Polski Michał Wójcik w Rozmowie Piaseckiego TVN24. Był to komentarz do obsadzenia sędzi TK w roli przewodniczącej składu orzekającego w sprawie zgodności prawa unijnego z polską konstytucją.