Nieoficjalnie: Będzie nowe koło poselskie w Sejmie

Według informacji Interii, posłanka miała sondować taką możliwość od dłuższego czasu - już od kilku miesięcy. Dopiero teraz udało się jej jednak zdobyć poparcie dwóch kolejnych posłów dla swojego pomysłu. O szczegółach mamy dowiedzieć się na konferencji w Sejmie o godz. 13. Koło z Agnieszką Ścigaj mają utworzyć: poseł opozycji i Zjednoczonej Prawicy. Na razie nie padły żadne nazwiska.

Agnieszka Ścigaj na konwencji Porozumienia

O Agnieszce Ścigaj było ostatnio głośno w kontekście jej wystąpienia na konwencji Porozumienia Jarosława Gowina. Wcześniej przez media przetoczyły się spekulacje, czy była posłanka Kukiz'15 wraz z byłym posłem PiS-u Lechem Kołakowskim nie zasilą szeregów partii wicepremiera. Ostatecznie jednak nie doszło do tego.

Z Kukizem do PSL

Ścigaj jest w Sejmie od 2015 roku, kiedy to startowała z list Kukiz'15. W 2020 roku udało jej się zdobyć mandat na kolejną kadencję, tym razem z połączonych list z PSL w ramach Koalicji Polskiej. Współpraca ze środowiskiem kukizowców i ludowców zakończyła się w listopadzie 2020 roku. Doszło do różnicy zdań w sprawie uchwały PiS dotyczącej unijnego budżetu. Ścigaj, w przeciwieństwie do innych posłów Kukiz'15, nie poparła dokumentu. Gdy ludowcy zerwali współpracę z Pawłem Kukizem, była namawiana, by dołączyć do PSL. Nie zdecydowała się jednak na ten ruch.