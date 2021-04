Minister zdrowia zaszczepił się przeciwko koronawirusowi. „Walka o to, aby przegonić pandemię”

Adam Niedzielski zaszczepił się na Stadionie Narodowym w Warszawie preparatem firmy AstaZeneca. „Już po wszystkim. Serdecznie podziękowania dla personelu punktu szczepień. Pełen profesjonalizm” – napisał minister zdrowia na profilu resortu w mediach społecznościowych. Po szczepieniu polityk wygłosił krótkie oświadczenie dla mediów.

Szczepienia na COVID-19. Minister zdrowia przyjął AstraZenekę

Niedzielski zaznaczył, że podczas konferencji dotyczących koronawirusa i szczepień na COVID-19 zazwyczaj dominują liczby lub wyjaśnienia. – Dzisiaj chcę powiedzieć, że mam ogromne poczucie ulgi – skomentował minister zdrowia. Niedzielski dodał, że stosował się do zasady zachowania dystansu, dezynfekcji i używania maseczki, przez co udało mu się uniknąć zakażenia SARS-CoV-2.

Polityk przyznał jednak, że przez ten czas czuł ogromny stres, który na niego oddziaływał. Niedzielski podkreślił jednocześnie, że wciąż potrzebna jest dyscyplina i respektowanie obostrzeń. Minister zdrowia zachęcał do szczepień na COVID-19 przekonując, że rejestracja jest prosta. – To walka ramię w ramię o to, żeby przegonić pandemię – powiedział Niedzielski.

Adam Niedzielski zachęca do szczepień. „Myślmy nie tylko o sobie”

Szef Ministerstwa Zdrowia zaznaczył, aby przy szczepieniu kierować się nie tylko swoim dobrem, ale też myśleć o bliskich i dzieciach. Niedzielski przypomniał, że do 9 maja czas na rejestrację będą mieli wszyscy chętni. Wówczas resort sprawdzi, jak dużo Polaków chce się zapisać na szczepienia. Jeśli chętnych będzie mało, ministerstwo zastanowi się, co zrobić, ale przekonać niezdecydowanych.

