Rząd przyjmie KPO. Szef Komitetu Wykonawczego PiS o części opozycji: są małymi ludźmi

Rząd ma przyjąć 30 kwietnia Krajowy Plan Odbudowy, dzięki któremu Polska będzie mogła się ubiegać o środki z Funduszu Odbudowy. Tego dnia mija termin składania KPO do Komisji Europejskiej. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda mówił w czwartek, że Polska dotrzyma tego terminu. Polityk podkreślił jednak, że nasz kraj zastrzegł sobie możliwość, przesłania poprawek do dokumentu w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy ws. ratyfikacji zasobów własnych UE. Do głosowania nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy dojdzie 4 maja na dodatkowym posiedzeniu Sejmu. Projektu ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację decyzji o zasobach własnych nie popiera Solidarna Polska.

Krzysztof Sobolewski o Krajowym Planie Odbudowy. Rozmowy z Solidarną Polską

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski zdradził w radiowej Jedynce, że w tym tygodniu trwają rozmowy ws. podstawy programowej, Nowego Polskiego Ładu czy KPO. Polityk Prawa i Sprawiedliwości przyznał, kwestia nakłonienia do zmiany zdania jednego z koalicjantów nie jest najważniejszą rzeczą. – Szanujemy każdego z koalicjantów – powiedział Sobolewski.

Szef KW PiS zaznaczył, że wciąż aktualne są słowa Jarosława Kaczyńskiego o tym, że Zjednoczona Prawica może się rozpaść, jeśli głosowanie ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy zostanie przegrane. Sobolewski jest jednak pewny rozstrzygnięcia. Wskazuje na matematykę i poparcie ze strony Nowej Lewicy i Polski 2050.

Presja na Borysie Budce?

Polityk Prawa i Sprawiedliwości uderzył w pozostałą część opozycji, która według niego jest „mocna w słowach, a jak przychodzi do realizacji interesu Polski, to okazują się małymi ludźmi”. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS mówił też o różnych głosach w ramach Platformy Obywatelskiej. Zaznaczył, że o ile stanowisko Borysa Budki jest niezmienne, to Aleksandra Dulkiewicz i Rafał Trzaskowski mają wywierać presję na szefie PO.

