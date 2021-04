Adam Bodnar reaguje na sprawę Mariana Banasia. Chce, by sprawą zajęła się sejmowa speckomisja

Przypomnijmy, że w tym tygodniu Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukało dom syna prezesa NIK – Jakuba Banasia. Chwilę po tym Marian Banaś oświadczył, że wiąże te działania z publikacją Onetu, w której ujawniono, że w NIK powstał raport obciążający premiera w sprawie jego działań podczas ubiegłorocznych wyborów kopertowych.

– Mój syn od przeszło roku był inwigilowany. Dzieje się tak, aby zmusić mnie do rezygnacji ze stanowiska i zmiany wyników zakończonych oraz prowadzonych kontroli – stwierdził. Jednocześnie szef NIK zapewnił, że nie ustąpi ze stanowiska i będzie sprawował swoją funkcję do końca kadencji. – Żadne prowokacje i fałszerstwa służb temu nie przeszkodzą – zaznaczył.

Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonało przeszukania w domu syna Mariana Banasia na polecenie prokurator Elżbiety Pieniążek z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Prokurator ta prowadzi śledztwo w sprawie rzekomych nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych Mariana Banasia. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że rodzina Banasia odebrała to działanie jako próbę nękania, gdyż do przeszukania domu doszło już w przeszłości.

RPO chce działań sejmowej komisji

Do sprawy odniósł się w najnowszym komunikacie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. „Nie sposób przejść do porządku dziennego nad oświadczeniem prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia o tym, że jest inwigilowany i represjonowany przez służby specjalne” – napisał.

„W związku z powyższym, mając na uwadze zakres działania Komisji do Spraw Służb Specjalnych Sejmu RP, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Przewodniczącego o zbadanie okoliczności podanych w oświadczeniu Prezesa NIK i poinformowanie mnie o poczynionych ustaleniach” – dodał, kierując wniosek do posła PiS Waldemara Andzela.

