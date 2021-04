Jest znowelizowany KPO. Kuriozum z terminami: zespół ds. KPO ruszy po zatwierdzeniu projektu przez rząd

Rada Ministrów jeszcze w piątek 30 kwietnia ma przyjąć Krajowy Plan Odbudowy i wysłać go do Komisji Europejskiej – poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Tego samego dnia na stronach rządowych zamieszczono podsumowania dotyczące konsultacji Krajowego Planu Odbudowy i ich efekty.

Według rządowych wyliczeń do KPO wysłano 5,5 tys. opinii, odbyło się pięć wysłuchań. Efektem tych prac jest nowy, zaktualizowany Krajowy Plan Odbudowy. Jego treść udostępniono na stronach rządu, liczy blisko 500 stron.

Projekt KPO, co się zmieniło?

Na stronach rządowych udostępniono skróconą listę zmian w KPO względem poprzedniej wersji. Jak czytamy, w części grantowej to m.in.:

Większa pula na inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry, związane z rozszerzeniem działalności z kwoty 300 mln euro na 500 mln euro;

Większa pula na inwestycje dotyczące skracania łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym z 500 mln euro na 1,2 mld euro;

Większa pula pieniędzy na wsparcie i modernizację placówek leczniczych. Na ten cel w sumie trafi 2,1 mld euro. 700 mln euro trafi na wsparcie szpitali powiatowych.

Z kolei w części pożyczkowej:

Zwiększono środki na wsparcie rozwoju morskich farm wiatrowych do 3,2 mld euro;

Dodano inwestycje w zakresie zielonego budownictwa wielorodzinnego o wartości 1,2 mld euro.

Terminy wokół KPO, negocjacje w tle

Zastanawiające są natomiast wydarzenia wokół samego procedowania Krajowego Planu Odbudowy. Jak przyznał Buda, jeszcze 30 kwietnia ma on zostać przyjęty przez rząd, a potem trafić do Komisji Europejskiej. Jednak nie jest to finalna wersja KPO, ponieważ jak opowiadał wiceminister Buda, plan zostanie przedłożony „w sposób nieformalny”. – W związku z tym, że większość krajów nie wyrobiła się z przygotowaniem KPO, Komisja zaproponowała, żeby popracować nad nim jeszcze przez dwa tygodnie. My dzisiaj ten dokument składamy nieformalnie – mówił.

W dodatku nie można wykluczyć, że KPO jeszcze znacząco się zmieni, a to wszystko przez deklaracje z piątku, ponieważ także 30 kwietnia doszło do spotkania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego właśnie w sprawie KPO. Jak się okazuje, dokument, który trafi do KE i zostanie przyjęty przez rząd, czekają kolejne zmiany. Dlaczego? Dopiero 30 kwietnia powołano przy Komisji Wspólnej zespół (Zespół Roboczy do Spraw Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności), który zacznie prace 5 maja 2021 roku.

W stosunku do pierwotnej wersji dokumentu przedstawiona przez rząd nowa wersja zawiera liczne zmiany i uzupełnienia, zgłoszone w toku konsultacji przez samorządy, jednakże nie uwzględnia wszystkich propozycji strony samorządowej. Obie strony Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego deklarują dalszą, konstruktywną współpracę nad Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności – czytamy na stronach rządowych.

