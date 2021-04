„Mówiąc Wprost”: PO w sprawie Funduszu Odbudowy zagłosuje razem z ziobrystami i Konfederacją?

– Lewica dogadała się z rządem w sprawie poparcia Funduszu Odbudowy. Nie powinno to tak bardzo dziwić, ponieważ wcześniej były wypowiedzi wielu polityków Lewicy, którzy mówili, że będą za tym funduszem. Mnie bardziej zdziwiło to, co zrobiła Platforma Obywatelska – powiedziała Joanna Miziołek w programie „Mówiąc Wprost”.

W podsumowaniu minionego tygodnia nasza dziennikarka oraz redaktor naczelny „Wprost” Robert Feluś komentowali zamieszanie polityczne, które przetoczyło się przez ostatni tydzień w związku z Funduszem Odbudowy, który zaproponował rząd.

Fundusz Odbudowy. „Najlepszy prezent dla Kaczyńskiego”

– Platforma miała plan projektu Kazimierza Michała Ujazdowskiego, który mówił, że środki powinny być dzielone samorządowo. Ten plan można było przeprowadzić. Co się zatem stało?

Kazimierz Michał Ujazdowski był wspierany przez Grzegorza Schetynę. Tomasz Grodzki miał popierać właśnie ten projekt, który był projektem senackim. Ale w ostatniej chwili zablokował to Borys Budka, bo mógł to być plan opozycji wewnętrznej, żeby go zniszczyć – zdradzała Joanna Miziołek.

– To najlepszy prezent dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który ma doskonały ma doskonały długi weekend – skomentował dosadnie Robert Feluś.

Jak zauważyła Joanna Miziołek teraz przytaczane są wypowiedzi i Borysa Budki, i Katarzyny Lubnauer, którzy mówili jeszcze w grudniu ubiegłego roku, że ten plan odbudowy trzeba poprzeć i w tym temacie będą wspierać rząd.

– Czy to oznacza, że teraz politycy Platformy chcą głosować ramię w ramię z Konfederacją i Ziobrystami?

Szczepienia na COVID-19. „Każdy układa swoje życie”

W nowym odcinku programu „Mówiąc Wprost” po raz kolejny pojawił się temat szczepień przeciwko koronawirusowi, jak również nastawienia do nich wśród Polaków.

– Często czytam, że mam covidową obsesję, bo przecież pandemii nie ma – mówiła Joanna Miziołek. Z kolei Robert Feluś przytoczył kilka – cenzuralnych – komentarzy, które pojawiają w odpowiedzi na artykuły i programy „Wprost”.

– „Rząd ma krew na rękach”, „reklamujecie „śmiercionki” albo „zastrzyki śmierci”. Nie krytykuję, każdy sobie układa swoje życie, jak chce i dba o zdrowie jak chce – mówił Robert Feluś.

– To pokazuje, jak mało ludzi chce się szczepić. Odzwierciedlają to także badania rządowe, do których dotarliśmy, które mówią, że osoby po 70. roku życia są zarejestrowane bądź zaszczepione w 71 proc., natomiast 50-latkowie jedynie w 38 proc. A dalej jeszcze gorzej – wyliczała Joanna Miziołek.

Cały odcinek programu „Mówiąc Wprost” można obejrzeć na YouTube na kanale „Wprost” – oraz na górze tej strony.