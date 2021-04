Trzaskowski o kolejnych rundach negocjacji ws. KPO. „Politycy Lewicy wyszli przed szereg”

4 maja Sejm zbierze się, by zdecydować o losie projektu dotyczącego Funduszu Odbudowy, w ramach którego finansowane będą Krajowe Plany Odbudowy (KPO) państw członkowskich Unii Europejskiej. Kilka dni temu rząd uzyskał poparcie Lewicy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, decydując się na przyjęcie warunków stawianych przez lewicowe ugrupowania.

Rafał Trzaskowski w programie „Fakty po Faktach” podkreślał, że negocjacje między rządem a przedstawicielami samorządów w sprawie KPO nie zostały zakończone. – Mam takie poczucie, że niestety, ale politycy Lewicy po pierwsze nie sięgnęli po nasze opinie, nie konsultowali tego i wyszli przez szereg, dlatego że my przez cały czas negocjujemy. Dzisiaj rano odbyła się kolejna runda negocjacji między rządem a samorządem. Nic dziwnego, że rządzący po obietnicach Lewicy mają znacznie mniejsze parcie do tego, żeby zawrzeć sensowny kompromis – powiedział Rafał Trzaskowski.

W dalszej części programu prezydent Warszawy zaapelował do polityków opozycji i zapowiedział, że KO będzie wnosić o to, aby negocjacje w sprawie ostatecznego kształtu KPO trwały jeszcze dwa tygodnie.