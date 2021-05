Buda ogłosił, że Polska wysłała KPO do KE. Komisja: Nie otrzymaliśmy oficjalnego dokumentu

Wiceminister Buda ogłosił, że rząd przyjął KPO i wysłał go do Komisji Europejskiej. Sęk w tym, że to dokument roboczy, a nie oficjalny. Jak donosi RMF FM, KE ocenia, że KPO z Polski będzie jeszcze „zmieniane i dyskutowane”.