Kolenda-Zaleska zwróciła uwagę Fijołkowi. „Bardzo przepraszam”

W czasie debaty kandydatów na prezydenta Rzeszowa jej uczestnicy mogli sobie wzajemnie zadawać pytania. Konrad Fijołek skierował swoje pytanie do Ewy Leniart.

– Pani Ewo, w 2019 roku, po dwóch tygodniach zastanawiania się, zrezygnowała pani z (funkcji – red.) wojewody na rzecz mandatu posła. Po czym, po dwóch miesiącach, zapewne na polecenie pana prezesa Kaczyńskiego, zrezygnowała znów pani z (mandatu – red.) posła na rzecz urzędu wojewody. W 2018 roku krytykowała pani z kolei przebieg drogi południowej, a później, dzisiaj go lubi. Kiedy zatem jest pani sobą? I skąd u pani ten brak konsekwencji? – zapytał kandydat środowisk opozycyjnych.

Leniart odpowiada Fijołkowi. „Sytuacja osobista zmusiła mnie do tego”

– Niestety sytuacja osobista zmusiła mnie do tego, by złożyć mandat posła na Sejm RP. Przyznam szczerze, że zrobiłam to z żalem – powiedziała Ewa Leniart, której kandydaturę wspiera PiS. – Z wielką determinacją realizuję proces zarządzania województwem, zwłaszcza jeżeli chodzi o sytuację epidemiczną. Myślę, że stało się to dla mnie istotnym zadaniem, które we współpracy ze służbami podległymi wojewodzie bardzo skutecznie zrealizowałam – kontynuowała. W dalszej części wypowiedzi Ewa Leniart zaznaczyła, że droga południowa to „inwestycja ważna”.

Debata. Kolenda-Zaleska zwraca uwagę Fijołkowi

Przed przysługującą Konradowi Fijołkowi ripostą, głos zabrała Katarzyna Kolenda-Zaleska. – Zwracając się do pani Ewy Leniart, mówił pan „pani Ewo”, do pana Marcina nie mówił pan „panie Marcinie”, tylko „panie pośle”, do pana Grzegorza Brauna też „panie pośle”. Prosiłabym, żeby do kobiety zwracał się pan w podobny sposób – powiedziała dziennikarka, po czym udzieliła głosu Konradowi Fijołkowi.

– Oczywiście, pani redaktor. Bardzo przepraszam. Pani wojewodo, zatem, nie tylko w tej sprawie była pani niekonsekwentna i wahliwa. Rok temu pani była przeciw przyłączeniu Racławówki, w tym roku pani zdecydowała się poprzeć przyłączenie Racławówki – powiedział Konrad Fijołek i dodał, że ta „wahliwość i brak konsekwencji u Rzeszowian budzi bardzo poważne obawy”.

Trzeba zauważyć, że uwaga dziennikarki nie była do końca precyzyjna. Wcześniej kilkakrotnie Fijołek zwracał się do Warchoła, mówiąc „panie Marcinie”, a do Leniart „pani wojewodo”. Sama Ewa Leniart zwracała się do Marcina Warchoła „panie Marcinie”.

Rzeszów. Wybory prezydenckie 2021

Przedterminowe wybory prezydenta Rzeszowa odbędą się 13 czerwca 2021 roku. Kandydują w nich:

Grzegorz Braun – poseł Konfederacji,

Konrad Fijołek – popierany przez KO, PSL, Lewicę i ruch Polska 2050,

Ewa Leniart – popierana przez PiS,

Marcin Warchoł – popierany przez Solidarną Polskę i Porozumienie.

