Rząd: Wysłaliśmy do Komisji Europejskiej formalną wersję Krajowego Planu Odbudowy

W poniedziałek 3 maja podczas konferencji prasowej Waldemara Budy, wiceministra funduszy i polityki regionalnej, oraz rzecznika rządu Piotra Müllera, poinformowano o oficjalnym złożeniu Krajowego Planu Odbudowy do Komisji Europejskiej.

Jeszcze w piątek 30 kwietnia do KE trafił „roboczy” dokument o KPO, o czym informował Buda.

KPO już w KE. „Wysłaliśmy oficjalnie”

Müller przekazał, że w poniedziałek polski rząd przesłał do KE oficjalny dokument, mówiąc: – Dzisiaj został przesłany ten Krajowy Plan Odbudowy do Komisji Europejskiej, już w ten formalnej wersji, przez specjalny system informatyczny. Co zamyka proces składania KPO przez Polskę.

Rzecznik rządu dodał, że to koniec całego procesu w sprawie składania KPO. – Dzisiaj w południe spotkaliśmy się z przedstawicielami Komisji, przedyskutowaliśmy szczegóły (...). Mniej więcej chwilę przed 15 wysłaliśmy oficjalnie nasz, polski, Krajowy Plan Odbudowy – dopowiedział wiceminister funduszy.