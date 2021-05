Organizacje pozarządowe chcą „odwróconego wysłuchania” ws. KPO. Wskazują na poważny błąd

3 maja Fundacja Stocznia i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych wydały oświadczenie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Podkreślały w nim, że przyjęcie 30 kwietnia KPO i przesłanie go do Komisji Europejskiej pozostawia jeszcze około dwóch tygodni na dalszą dyskusję i dialog z Komisją. Dodają, że w obecnym kształcie KPO różni się od wersji pierwotnej i choć zawarto w nim liczne sugestie organizacji społecznych, to część odrzucono. Chcą wiedzieć, dlaczego podjęto takie, a nie inne decyzje.

Będzie „odwrócone wysłuchanie”?

Podczas zaledwie 25 godzin wysłuchań społecznych, uwagi do KPO przedstawiło 413 podmiotów. W oświadczeniu przypomniano, że odpowiedzialny za przygotowanie planu minister Waldemar Buda obiecał uwzględnienie wielu z nich, w tym naprawdę „błędu krytycznego”, czyli dodanie mechanizmu kontroli społecznej realizacji całego przedsięwzięcia oraz dodanie Komitetu Monitorującego. Wskazano też na dalsze błędy i braki, pozostałe mimo wprowadzenia poprawek. Chcą teraz „odwróconego wysłuchania publicznego”, czyli zaprezentowania przez rząd przyjętych zmian w KPO oraz wytłumaczenia decyzji o odrzuceniu części uwag.

