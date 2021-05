Narodowy Instytut Wolności rozdał dotacje. W tle Ordo Iuris i minister Gliński

Pod koniec kwietnia Narodowy Instytut Wolności przedstawił wyniki konkursu „PROO 2A edycja 2021”. Złożonych zostało 160 wniosków, a organizacje ubiegały się o otrzymanie dotacji operacyjnej na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych. W wyniku przeprowadzonej przez NIW-CRSO oceny formalnej 159 wniosków zakwalifikowało się do oceny merytorycznej. Na jej podstawie do realizacji zakwalifikowanych zostało sześć najwyżej ocenionych wniosków.

Narodowy Instytut Wolności rozdał dotacje. Kto je otrzyma?

Na liście rankingowej wniosków zakwalifikowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 znalazły się: Fundacja Polska Wielki Projekt, Stowarzyszenie „Sanctus Paulus”, Fundacja Instytut im. Kazimierza Promyka, Fundacja Al for the Betterment of Life, Fundacja Edukacja do wartości oraz Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna. Wszystkie te podmioty mają dostać dotację w wysokości po 500 tys. zł.

Podmioty i sieć powiązań

Jak zaznacza wyborcza.pl, wicepremier i minister kultury Piotr Gliński jest zarówno w składzie rady Fundacji Polska Wielki Projekt, jak również jest inicjatorem powstania Narodowego Instytutu Wolności, który rozdziela pieniądze. Co więcej, główną postacią fundacji jest Anna Bielecka, architektka prowadząca przy ul. Wilczej w Warszawie salon, w którym od lat spotykają się elity obecnej władzy na czele z Jarosławem Kaczyńskim. Dziennikarze portalu zauważają także, że wśród podmiotów, które otrzymają dotację, znalazła się Fundacja Edukacja do wartości, której założycielami są Tymoteusz Zych i Jerzy Kwaśniewski, stojący na czele Ordo Iuris.

NIW opublikowało również listę rankingową wniosków rezerwowych, które nie zostały zakwalifikowane do realizacji ze względu na brak środków w ramach PROO na lata 2018-2030. W tym dokumencie na pierwszym miejscu znajduje się Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości.

