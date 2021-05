Morawiecki na maturę jeździł karetką. Duda życzy uczniom „przysłowiowego szczęścia”

We wtorek 4 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne. Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Wirtualnej Polski opowiedział o okolicznościach, w których on sam podchodził do egzaminu dojrzałości. – Jedna okoliczność wpłynęła na pewnego rodzaju specyfikę mojego zdawania. W związku z ukrywaniem się mojego ojca, który od blisko pięciu lat stał wtedy na czele Solidarności Walczącej, bywałem wtedy zatrzymywany przez SB. Najczęściej zgarniali mnie niespodziewanie, nigdy nie było to przyjemne, a wypuszczali nie wcześniej niż po wielu godzinach – powiedział premier.

Mateusz Morawiecki w dalszej części wywiadu dodał, że jego mama obawiała się, że zostanie „zgarnięty” przed którymś z egzaminów, co miałoby stanowić formę odegrania się na jego ojcu. – Mama ze znajomymi lekarzami załatwiła mi przed maturą pobyt w szpitalu. Na egzaminy podwożono mnie karetką pogotowia. Ostatnie przygotowania do egzaminów miałem więc w szpitalnym łóżku. Zapewniam jednak, że żadnych kroplówek czy innych środków, mogących się kwalifikować jako dopingowe, mi nie dawali… Podstawili jednak transport na miejsce, a w drodze na egzaminy miałem zmotoryzowaną opiekę medyczną – powiedział szef polskiego rządu. Polityk dodał, że do dzisiaj za ten komfort jest wdzięczny służbie zdrowia.

Andrzej Duda składa życzenia maturzystom

Życzenia tegorocznym maturzystom złożył w godzinach porannych prezydent Andrzej Duda. „Drodzy Maturzyści! Dziś rozpoczynacie egzaminy, których pomyślne zaliczenie uważa się za przepustkę do dorosłego życia. Wraz z Agatą, życzymy Wam przysłowiowego szczęścia w tej ważnej życiowej przeprawie. Niech nie opuszcza Was wiara we własne umiejętności i siły! Powodzenia!” – napisał.

Pod postem prezydenta pojawiło się wiele komentarzy. „»Przysłowiowego szczęścia«? Jakie przysłowie ma pan na myśli?” – zapytał jeden z nich. „Życzy się przysłowiowego połamania piór” – komentował kolejny. „Przecinek po (słowie – red.) »Agacie« jest niepotrzebny” – wtrącał swoje uwagi kolejny użytkownik mediów społecznościowych.

