Kaja Godek publikuje mema z Maryją i Polakami. Tuż obok uderza w osoby LGBT

„Dziś takie piękne święto – Matki Bożej Królowej Polski!” – zaczęła niewinnie Kaja Godek. Zwróciła uwagę na zamieszczony przez siebie obrazek ze zwierzętami, podpisanymi „Maryja” i „Polacy”. W jej interpretacji lwica popychała swoje młode do działania. „Kto czuje się jak to małe lwiątko i popychany przez Mamę chce zrobić coś dobrego, tego gorąco zachęcam do włączenia się w zbiórkę podpisów pod ustawą obywatelską #StopLGBT hamującą h-propagandę w przestrzeni publicznej” – pisała Godek.

„Nawet jeśli robisz to pierwszy raz – nie bój się! Wolontariusze Fundacji Życie i Rodzina zadzwonią lub napiszą do Ciebie, włączą w zbiórki, wszystko wytłumaczą, wesprą Cię swoim doświadczeniem. To nie jest trudne. Odwagi” – wzywała dalej, sama wchodząc w rolę wspomnianej lwicy.

Burzliwa dyskusja pod wpisem Kai Godek

Nie wszystkim internautom spodobał się pomysł aktywistki. Niektórzy pisali, że to Jezus lub Bój Ojciec pełni rolę obrońcy ludzi. Inni zwracali uwagę na fakt, że lwica wygląda, jakby miała skoczyć na własne dziecko. Jeszcze inni uznawali po prostu za niestosowne szczucie na LGBT przy takiej okazji lub pytali, dlaczego właściwie osoby z tego środowiska miałyby być oprotestowane. Sam wpis w ciągu pierwszych 18 godzin od publikacji doczekał się 170 komentarzy i ponad 700 reakcji.

