Polska 2050 Szymona Hołowni zagłosuje za ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Jest jedno „ale”

We wtorek 4 maja w Sejmie posłowie będą się zajmować projektem ustawy o zasobach własnych UE, a więc nad środkami w ramach budżetu UE na lata 2021-2027 oraz nad Funduszem Odbudowy. Przyjęcie ustawy umożliwi realizację Krajowego Planu Odbudowy, a więc planu na wydatkowanie około 770 miliardów złotych, które Polska ma otrzymać z Unii Europejskiej w postaci bezzwrotnych dotacji i pożyczek.

Polska 2050 poprzez ratyfikację Funduszu Odbudowy

Hanna Gill-Piątek z Polski 2050 Szymona Hołowni była pytana w Sejmie, jak jej koło zachowa się wobec ustawy. – Dzisiaj Polska 2050, zgodnie z tym co deklarowaliśmy, będzie oczywiście popierać Fundusz Obdudowy i ratyfikację zawartą w tej ustawie – stwierdziła Gill-Piątek.

Posłanka zapowiada jednak, że to nie koniec rozmów na temat KPO. – Uważamy, że jest jeszcze miesiąc w Senacie na to, żeby dopracować liczne mechanizmy, które ponadpartyjnie pozwolą te pieniądze zamknąć w zasadach, które pozwolą je transparentnie wydawać – oceniła

Fundusz Odbudowy. Lewica zagłosuje razem z PiS. A inni?

Koalicjanci PiS z Solidarnej Polski nie kryją swojego krytycznego stosunku wobec unijnego porozumienia. Politycy z formacji Zbigniewa Ziobry wielokrotnie publicznie zapowiadali, że zagłosują przeciw. W uzyskaniu sejmowej większości PiS-owi (w klubie będzie obowiązywać dyscyplina podczas głosowania) pomoże Lewica, która potwierdziła, że po informacji od KE, że otrzymała KPO uwzględniający jej postulaty, poprze ratyfikację. Kilka dni wcześniej rząd zgodził się między innymi wprowadzić proponowane przez Lewicę dodatkowe środki na wsparcie szpitali powiatowych, budowę 75 tysięcy mieszkań komunalnych i przeznaczenie 30 procent środków dla samorządów.

Niejasne pozostaje stanowisko Koalicji Obywatelskiej. Formacja Borysa Budki domaga się przełożenia posiedzenia o dwa tygodnie, aby poznać ostateczną wersję Krajowego Planu Odbudowy, który opisuje sposób wydatkowania pieniędzy z FO. Szef PO przekonywał, że wcześniej należy w uzgodnieniu z samorządami wypracować gwarancje ustawowe dotyczące rozdziału środków w ramach KPO. Zdania w samej PO ws. głosowania są podzielone. Większość posłów deklaruje zagłosowanie przeciw lub wstrzymanie się od głosu, są jednak tacy jak np. Franciszek Sterczewski, którzy chcą poprzeć projekt ratyfikacji. Również Grzegorz Schetyna choć zapewnił, że popiera strategię KO, nie wyobraża sobie głosowania przeciw FO.

W Polsat News Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że jego formacja jest zdania, że ratyfikacja powinna być przyjmowana większością 2/3 głosów (307 głosów „za” – red.) i zgłosi wniosek o to, by według tej zasady przeprowadzono głosowanie. – Chcemy zagłosować „za”, lecz nie mówiliśmy, że zrobimy to „w ciemno” – deklarował lider PSL.

