Konfederacja o KPO: Nielegalne głosowanie. Partia przygotowała wniosek o Trybunał Stanu dla premiera

Przypomnijmy, że wtorkowe popołudnie zdominowane jest przez dyskusję nad Krajowym Planem Odbudowy. Podczas specjalnego posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się projektem ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, co da zielone światło dla wprowadzenia unijnego Funduszu Odbudowy, a następnie samego KPO.

Jedną z partii przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest Konfederacja. Podczas konferencji w Sejmie poseł Robert Winnicki ocenił, że głosowanie zwykłą większością głosów w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE „jest bezprawne i nielegalne”.

Konfederacja zapowiada wniosek o Trybunał Stanu

– Jeśli ten akt zostanie dziś podjęty to rozpoczniemy zbieranie podpisów pod wnioskiem do Trybunału Stanu – zapowiedział Winnicki. – Premier RP kierując w trybie zwykłej większości ratyfikację „funduszu zadłużenia” do Sejmu, kwalifikuje się do Trybunału Stanu – dodał.

Poseł powołał się przy tym na art. 90 Konstytucji, który głosi: „Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Ustawa, wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów”.

