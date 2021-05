Fundusz Odbudowy. Sejmowe komisje zagłosowały za projektem

„Sejmowe komisje spraw zagranicznych i finansów publicznych za przyjęciem projektu ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE” – możemy przeczytać na Twitterze. To efekt ponad 5-godzinnej debaty w pierwszym czytaniu projektu.Drugie czytanie i głosowanie nad projektem zaplanowane zostało jeszcze na ten sam dzień.

Na posiedzeniu połączonych komisji Koalicja Obywatelska i Konfederacja składały wnioski o zorganizowanie 19 maja wysłuchania publicznego w sprawie omawianego projektu. KO przedstawiło też poprawki, w tym dotyczącą przekazania samorządom co najmniej 40 proc. środków z bezzwrotnej części Krajowego Planu Odbudowy. Ostatecznie posłowie odrzucili wszystkie sześć poprawek KO.

Ogólny wynik głosowania nad całością projektu ustawy ws. ratyfikowania decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE wyniósł 53 głosy „za” i „3” przeciw. 25 posłów wstrzymało się od głosu. Drugie czytanie tego projektu zaplanowano na godzinę 16:00.

Unijny Fundusz Odbudowy

Fundusz Odbudowy to tymczasowy instrument, mający pobudzić europejską gospodarkę po okresie zastoju spowodowanym przez pandemię koronawirusa i idące za nią obostrzenia. Faktycznie chodzi o 750 mld euro, podzielonych między 27 państw Unii Europejskiej, które zgodziły się na przyjęcie FO. Pieniądze pozyskane ze wspólnej pożyczki UE trafią do każdego z tych państw w formie dotacji lub dalszych pożyczek. Wyemitowane w związku z koniecznością zdobycia funduszy obligacje Wspólnota planuje wykupić do 2058 roku.

Państwa Unii mają same spłacać kwoty, które otrzymają w ramach pożyczek. Dotacje mają być pokrywane z dochodów własnych UE, np. składek i opłat celnych. Unijni decydenci chcą także pozyskać fundusze z nowych podatków: cyfrowego oraz od emisji CO2. Podobnie jak z każdym unijnym budżetem, stanowiący jego część Fundusz Odbudowy musi zostać zatwierdzony przez wszystkie kraje członkowskie. To właśnie tym zagadnieniem zajęli się polscy posłowie 4 maja, w związku z projektem ustawy o ratyfikacji decyzji dotyczącej systemu zasobów własnych UE.

