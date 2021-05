NA ŻYWO: Sejm decyduje w sprawie Funduszu Odbudowy

Na dodatkowym posiedzeniu Sejm zajmuje się ratyfikacją ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Pod ustawą kryje się cały mechanizm Funduszu Odbudowy, który Wspólnota uruchamia w reakcji na pandemię koronawirusa.

Sejm decyduje w sprawie Funduszu Odbudowy [NA ŻYWO]

16:28 Wniosek o zmianę sposobu głosowania, którego autorem był Cezary Tomczyk z PO, przepadł. Teraz na mównicy jest Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL. Szef ludowców zgłasza wniosek o przerwę i zmianę sposobu głosowania nad ratyfikacją. Podkreśla to samo, co Tomczyk, że w jego ocenie, przyjęcie ustawy powinno odbywać się przy 2/3 głosów "za". 16:25 Na mównicy Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu z PiS. Składa wniosek przeciwny (wcześniej Cezary Tomczyk z PiS domagał się zmiany sposobu głosowania). - Dwa miesiące trwały konsultacje (nad KPO - red.), PO nie mogła się zdecydować, jak chce głosować. A teraz pan przewodniczący wychodzi i opowiada bajki, że nie było możliwości konsultacji. Mieliście możliwość, nie skorzystaliście - kwituje Terlecki. 16:23 Kłótnia Tomczyka i Witek, marszałek tłumaczy, że Sejm zgodnie z prawem głosuje w sprawie UE zwykłą większością. Tomczyk nie odpuszcza i rzuca w stronę marszałek: - Bierze pani na siebie tę odpowiedzialność!



- Biorę! - odpowiada Witek, a Tomczyk jeszcze dopowiada: - Ostrzegam! 16:21 Na mównicy Cezary Tomczyk z PO/KO z wnioskiem formalnym: - Wczoraj stała się rzecz niesłychana, wczoraj minister Buda wyszedł na konferencję prasową i ogłosił, że KPO został wysłany do Brukseli, że już nic nie można zmienić. W przeddzień debaty w parlamencie. To po co jest parlament? Ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, jest wyjątkowa, bo doszło do wielkiej zdrady polskich samorządów i ludzi, jeżeli chodzi o zakres KPO. I wy to zrobiliście razem z PiS-em droga Lewico, tego się po was Polacy nie spodziewali.



Tomczyk domaga się, by Sejm głosował kwestie związane z zasobami własnymi UE 2/3 głosów, a nie zwykłą większością. Podnosi, że tak właśnie przewiduje Konstytucja, a z takim przedstawieniem sprawy nie zgadza się Elżbieta Witek, która wdaje się w dyskusję z posłem. 16:20 Znowu długie oczekiwanie na wyniki głosowania. Sejm przyjął propozycję marszałek Witek w sprawie sposobu przeprowadzenia obrad. 236 głosów było "za". 16:13 Marszałek Witek ogłasza, że w debacie nad ustawą o zasobach własnych UE kluby będą miały po 10, a koła po 5 minut, na wystąpienie przed głosowaniem. Oprotestowują to koła, zarządzono więc głosowanie nad ich sprzeciwem. 16:11 Ze sprawdzaniem kworum (stwierdzono, że w obradach uczestnicy 445 posłów), będzie dzisiaj zapewne trochę problemów, a to dlatego, że posiedzenie "wyskoczyło" nieoczekiwanie. A na początek maja zaplanowano wymianę urządzeń do głosowania dla posłów, a wszyscy korzystają z tabletów (niezależnie od tego, czy są na sali czy nie).



By korzystać z tych środków potrzebne są Krajowe Plany Odbudowy, które zgłaszają do Komisji Europejskiej państwa członkowskie. Polska KPO wysłała do KE 3 maja i KPO – to warto zaznaczyć – jest dokumentem opracowanym przez rząd i nie wymaga zatwierdzenia przez parlament. Wcześniej sejmowe komisje spraw zagranicznych i finansów publicznych zarekomendowały przyjęcie projektu o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE.

Jeszcze przed głosowaniem padły jasne deklaracje ze strony niektórych partii na temat tego, jak zagłosują. Lewica po rozmowach z rządem zapewnia, że zagłosuje „za” ratyfikacją, ponieważ władze dotrzymały obietnicy i uwzględniły jej postulaty w finalnej wersji Krajowego Planu Odbudowy. „Przeciw” głosować będzie natomiast jeden z członków Zjednoczonej Prawicy – Solidarna Polska, a mówił o tym tuż przed głosowaniem lider tego ugrupowania Zbigniew Ziobro. W klubie PiS będzie obowiązywała natomiast dyscyplina partyjna.