NA ŻYWO: Sejm decyduje w sprawie Funduszu Odbudowy

Na dodatkowym posiedzeniu Sejm zajmuje się ratyfikacją ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Pod ustawą kryje się cały mechanizm Funduszu Odbudowy, który Wspólnota uruchamia w reakcji na pandemię koronawirusa.

By korzystać z tych środków potrzebne są Krajowe Plany Odbudowy, które zgłaszają do Komisji Europejskiej państwa członkowskie. Polska KPO wysłała do KE 3 maja i KPO – to warto zaznaczyć – jest dokumentem opracowanym przez rząd i nie wymaga zatwierdzenia przez parlament. Wcześniej sejmowe komisje spraw zagranicznych i finansów publicznych zarekomendowały przyjęcie projektu o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek otwiera posiedzenie, które zaczyna się od zaprzysiężeniu Anny Wojciechowskiej na posłankę. Wcześniej na mównicy pojawił się poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski, który poprosił o uczczenie minutą ciszy Bronisława Cieślaka (dwukrotnego posła). Lada moment rozpoczną się obrady Sejmu, podczas których posłowie zdecydują o Funduszu Odbudowy. Przypominamy kluczowe wydarzenia z wtorku, w tym deklarację Solidarnej Polski, koalicjanta PiS, że będzie głosować "przeciw".



Jeszcze przed głosowaniem padły jasne deklaracje ze strony niektórych partii na temat tego, jak zagłosują. Lewica po rozmowach z rządem zapewnia, że zagłosuje „za” ratyfikacją, ponieważ władze dotrzymały obietnicy i uwzględniły jej postulaty w finalnej wersji Krajowego Planu Odbudowy. „Przeciw” głosować będzie natomiast jeden z członków Zjednoczonej Prawicy – Solidarna Polska, a mówił o tym tuż przed głosowaniem lider tego ugrupowania Zbigniew Ziobro. W klubie PiS będzie obowiązywała natomiast dyscyplina partyjna.