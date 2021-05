Fundusz Odbudowy w Sejmie. Posłowie podjęli decyzję

20:11

Sejm przyjął projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Rady w sprawie zasobów własnych Unii Europejskiej.



"Za" głosowało 290 posłów, "przeciw" było 33, a od głosu wstrzymało się 133 z nich.

20:07

Marszałek Witek ogłasza głosowanie nad całością projektu ustawy.



Poseł Dobromir Sośnierz kłóci się z marszałek, wszedł na mównicę. Domaga się innego głosowania nad projektem. Po krótkiej wymianie zdań Sośnierz odchodzi.

20:06

Podczas głosowania pierwszej z poprawek, nieoczekiwanie uzyskała ona jeden głos "za" z klubu PiS. Jak się okazuje, całkowicie inaczej, niż reszta klubu, zagłosował wicepremier i lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

20:00

Przepadają kolejne poprawki, jak dotąd żadna nie została przegłosowana.

19:56

Piąta z poprawek do ustawy odrzucona, trwa głosowanie szóstej.

19:55

Czwarta poprawka odrzucona, Sejm głosuje nad piątą z nich.



W pewnym momencie poseł Milewski dopytuje marszałek Sejmu: - A sprzeciw było? Kto jest przeciw było?



- Tak... - odpowiada Witek. - Nie, nie, nie - mówi Milewski.



W końcu marszałek Witek powtarza formułę: Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

19:54

W trakcie przerwy Agnieszka Pomaska w rozmowie z TVN24 oznajmiła, że klub Koalicji Obywatelskiej wypracował nowe stanowisko. Jak mówiła w TVN24: - W głosowaniu wstrzymamy się od głosu.



Posłanka Platformy Obywatelskiej zapowiedziała, że jeśli głosowane w tej chwili w Sejmie poprawki przepadną, to zostaną zgłoszone ponownie w Senacie.

19:47

Druga poprawka do ustawy odrzucona: "za" było zaledwie 178 posłów, "przeciw" - 234, a 44 wstrzymało się od głosu. Podobnie trzecia z poprawek: "za" - 168 posłów, "przeciw" - 234, 54 wstrzymało się od głosu.

19:42

Głosowane są poprawki do projektu. Pierwsza z nich została odrzucona 242 głosy "przeciw", 213 "za", jeden wstrzymujący się.

19:41

Sejm przystępuje do III czytania ustawy o zasobach własnych UE. Tę decyzję poprzedziło głosowanie o przejściu do III czytania bez odsyłania projektu w komisji ("za" było 235 posłów, "przeciw" 218, wstrzymało się 3).

19:35

Jest kworum - głosowało 455 posłów. Teraz marszałek Witek przechodzi do głosowania nad zmianami w komisjach sejmowych.

19:31

Po wystąpieniu Leszczyny marszałek Witek ogłasza, że teraz odbędzie się głosowanie, by sprawdzić kworum.

19:29

Obrady wznowione. W ramach sprostowania wypowiada się Izabela Leszczyna, która zarzuca wiceministrowi Budzie, że "okłamał izbę".



- Chciałabym przypomnieć, że klub KO złożył wniosek o informację bieżącą, nasi posłowie złożyli 5 wniosków o 5 komisji, na których mówiliśmy, co jest w tym KPO złego, a pan Buda tego nie wie, bo na te komisje nie przychodził - mówi.

19:22

19:20

Obrady miały być wznowione o godz. 19.15, ale jak dotąd to nie nastąpiło.

19:07

Zamknięto dyskusję po II czytaniu, jest wniosek o przejście do III czytania (pojawił się sprzeciw). Prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ogłosił przerwę do godz. 19.15.

19:04

- Ta decyzja stanowi wręcz gwarancję bezpieczeństwa fiskalnego Polski na przyszłość, jest ona bezpieczna dla Polski pod każdym względem - zapewnia minister Szymański. Wcześniej mówił w podobnym tonie: - Gdyby oceny, które padły z ust prawicowej opozycji, miały cokolwiek wspólnego z prawdą, to sam bym protestował, ponieważ nie jestem zwolennikiem Europy federalnej. Tak nie jest, więc mogę zachęcać, aby tę misterną konstrukcję poprzeć.

19:00

Minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański zaznacza, że rząd zabezpieczył wiele spraw w trakcie negocjacji Funduszu Odbudowy. - Nie ma decyzji, wbrew temu, co padało na tej sali, w sprawie podatku od transakcji finansowych, podatku dotyczącym gospodarki cyfrowej - mówi.

18:55

Waldemar Buda zaznacza, że opozycja chciała rozmawiać o KPO, nie tylko Lewica, ale też PSL. Swoje wystąpienie kończy stwierdzeniem:



- Za 10 lat prawdopodobnie większości z nas tutaj w parlamencie nie będzie, ale będzie informacja o tym, kto, jak zachował się podczas tej ważnej decyzji IX kadencji. Nie dajcie sobie wmówić, że Borys Budka decyduje, jak macie głosować.

18:49

Na mównicy Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, który zajmował się Krajowym Planem Odbudowy. Polityk zarzuca Borysowi Budce, że zignorował jego zaproszenia do rozmów nad KPO. - Wszyscy zainteresowani mogli zabrać głos - zapewnia.

18:46

Od ponad 40 minut trwają wystąpienia posłów, najczęściej z klubów PiS i KO. Przedstawiciele tego pierwszego podnoszą konieczność zagłosowania "za" Funduszem Odbudowy. a KO uderza w Lewicę i sposób przyjęcia KPO przez rząd, poruszane są też kwestie wokół Funduszu Odbudowy.



Ponieważ czas goni, marszałek Terlecki przerywa posłom cały czas, gdy mija minuta ich wystąpienia. Czesław Hoc z PiS kończył pytanie do premiera, ale Terlecki wyłączył mu mikrofon i poprosił kolejnego z posłów o wejście na mównicę.

18:41

Poseł KO Marek Sowa na mównicy zjawił się z wydrukowanym KPO i zwrócił się do ław rządowych: - Panie premierze, to nie jest żaden plan Marshalla, to jest, ten plan, to jest opis Polski w ruinie, Polski pod pana rządami, Polski po 6 latach rządów PiS.

18:37

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki bez litości egzekwuje czas dla posłów, zezwala im tylko na minutowe wystąpienia.

18:34

Dariusz Joński z KO deklaruje, że nie zagłosuje "za" Funduszem Odbudowy. Wyjaśnia to tym, że rząd Morawieckiego "nie zrobił nic, aby wyjaśnić jakąkolwiek aferę".



- Ja dzisiaj mogę jeszcze zmienić zdanie. Jeśli pan stanie tutaj i poświęci jednego z tych aferzystów, z tych oszustów, z afer: respiratorowej, maseczkowej, wyborów kopertowych - mówi.

18:29

- Trzeba państwu wiedzieć, szczególnie państwu z Lewicy, 600 mld zł w ciągu 6 lat, powiększyliście, posłowie PiS-u, dług publiczny w Polsce. Jak to się ma do 250 mld? Panie Zandberg, ile mieszkań powstało za te 600 mld długu, jak zmieniła się polska energetyka? Oni potrzebują tych 250 mld, bo po prostu nie mają pieniędzy - mówi Sławomir Nitras.

18:25

Wśród pytań posłów powtarza się jedno: o zabezpieczenie tego, gdzie trafią pieniądze z Funduszu Odbudowy.



W tym tonie Krystyna Skowrońska z PO zarzucała władzy: - Bez żadnego trybu dajecie swoim.

18:19

Ponieważ wielu posłów i posłanek chce zabrać głos, wicemarszałek Terlecki rygorystycznie egzekwuje im czas na mównicy.



Doszło do zabawnej sytuacji, gdy Terlecki zapowiadał posła Mirosława Suchonia z Polski 2050. - Polska 2,50 - powiedział wicemarszałek. Poseł szybko poprawił Terleckiego: - 2050, Polska 2050 panie marszałku.



Zaraz po tym Terlecki znowu się pomylił, zapowiedział bowiem Andrzeja Sośnierza jako posła koła Kukiz'15.

18:14

Wystartowała runda pytań ze strony posłów. Jacek Protasiewicz z klubu PSL-Koalicja Polska-UED dopytuje premiera o to, gdzie podziały się elektryczne auta, które obiecywał. Posłanka Lewicy Beata Maciejewska zapewnia natomiast, że jej klub będzie głosował "za" Funduszem Odbudowy, czyli polską racją stanu.



Izabela Leszczyna apeluje o przyjęcie poprawek zgłoszonych przez Platformę Obywatelską - wtedy ta partia zagłosuje "za" Funduszem Odbudowy.

18:10

Posłanka Iwona Arent z PiS chce dowiedzieć się, czy jeśli któreś z państw UE stanie się niewypłacalne, to czy inne kraje będą musiały je spłacać. - Proszę o potwierdzenie, czy Polska jest bezpieczna i nie będzie spłacać innych krajów - mówi.

18:09

Poseł Mejza całe wystąpienie poświęcił krytyce Platformy Obywatelskiej i jej liderowi Borysowi Budce, choć zastrzegł, że nie wszystkie pomysły rządu mu się podobają. - Na tym polega różnica między nami: pan nienawidzi PiS-u i nie kocha Polski, ja PiS-u też nie kocham, ale kocham Polskę - zwraca się do lidera PO.

18:04

Poseł Łukasz Mejza jako ostatni zabiera głos (to parlamentarzysta niezrzeszony). - Ucieszyła mnie decyzja rządu o odmrożeniu kultury, bo chciałem się wybrać na film z dziewczyną, ale już nie chcę. Nie chcę dlatego, że niektórzy parlamentarzyści w kontekście KPO odstawiają takie kino, że już mi wystarczy. Nie jest to poważna produkcja, a jakieś Muppet Show albo świat według Borysa - mówi.

18:03

- Stajemy dzisiaj przed bardzo trudnym... szekspirowską sytuacją. Z jednej strony pieniądze dla służby zdrowia są potrzebne, ale z drugiej strony problem jest w tym, czy dobrze wydamy te pieniądze - mówi Andrzej Sośnierz z koła Polskie Sprawy.

17:59

To ostatnie wystąpienia przedstawicieli klubów i kół, na mównicy wypowiada się Agnieszka Ścigaj z koła Polskie Sprawy. Posłanka apeluje, by była większa przejrzystość w działaniach wokół Funduszu Odbudowy. Chce, by głosowanie przeniesiono o tydzień, aby rząd dostał czas na zebranie odpowiedzi na wszelkie wątpliwości.

17:53

Paulina Hennig-Kloska grozi rządowi, że jeśli władza źle rozdysponuje środki z Funduszu Odbudowy, to zostaną wyciągnięte konsekwencje. - Będziemy wam patrzeć przez dwa lata na ręce i tego samego oczekujemy od Komisji Europejskiej. Jeśli zdefraudujecie choć złotówkę, pociągniemy was do odpowiedzialności, a gdy władza się zmieni, zmienimy Krajowy Plan Odbudowy - mówi.



Jarosław Sachajko z koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia alarmuje, że pieniądze pożyczane w ramach Funduszu Odbudowy wyglądają jak "chwilówka".

17:51

Po Sośnierzu głos zabiera Krzysztof Bosak, który zarzuca rządowi, że mówi o kwestii funduszy bez przekonania, a Fundusz Odbudowy nazywa "programem lewicy". Po przedstawicielach Konfederacji na mównicy zjawiły się posłanki Polski2050 Hanna Gill-Piątek i Paulina Hennig-Kloska. Gill-Piątek nawiązuje do rozpoczynających się dzisiaj matur i mówi, że posłowie stoją przed "egzaminem dojrzałości".

17:45





- Za pieniądze zdradzacie Polskę. Judasz sprzedał Chrystusa za 30 srebrników, różnica jest taka, że wy weźmiecie więcej. Ale mam nadzieję, że tak samo udławicie się tymi pieniędzmi - dodaje.



Poseł Konfederacji powtarza też, że planowane głosowanie ratyfikacji zwykłą większością jest bezprawne i jego formacja będzie domagała się wyciągnięcia konsekwencji.



Konfederacja o KPO: Nielegalne głosowanie. Partia przygotowała wniosek o Trybunał Stanu dla premiera - Wysoka, ale coraz niższa, izbo. Dzisiejsze posiedzenie to jest sejm rozbiorowy. Dzisiaj zdecydujemy o tym, czy Polska odda się w jeszcze większą niewolę Brukseli, czy za paciorki sprzeda kolejny kawałek swojej suwerenności. (...). Jesteście tak naprawdę tylko kacykami uganiającymi się za doraźnymi korzyściami, pieniędzmi na przekupywanie wyborców. I tak, jak plemienni kacykowie sprzedawali swoich ludzi w niewolę za paciorki, by skorzystać z doraźnych korzyści, tak wy nas sprzedajecie za 600 euro od głowy pod dyktat obłąkanego imperium brukselsko-berlińskiego pod tęczową flagą - mówi w Sejmie Dobromir Sośnierz z Konfederacji.- Za pieniądze zdradzacie Polskę. Judasz sprzedał Chrystusa za 30 srebrników, różnica jest taka, że wy weźmiecie więcej. Ale mam nadzieję, że tak samo udławicie się tymi pieniędzmi - dodaje.Poseł Konfederacji powtarza też, że planowane głosowanie ratyfikacji zwykłą większością jest bezprawne i jego formacja będzie domagała się wyciągnięcia konsekwencji.

17:42

- Dzisiaj nie zagłosujemy razem z kimś, za rządem. Dzisiaj zagłosujemy "za" silną Polską w Europie - tak wystąpienie kończy Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz na mównicy pojawią się posłowie Konfederacji.



To spora zmiana - dotychczas wydawało się, że PSL będzie głosowało "przeciw" ratyfikacji.

17:39

- Musimy się podnieść nie tylko w momencie zapaści nie tylko epidemiologicznej, ale z zapaści, w którą czasem sami się wprowadzamy, przeregulowania gospodarki, tysięcy stron ustaw, które są produkowane (...). Od naszego głosu, od naszego klubu, wiele zależy. Chcemy mieć gwarancję, dlatego zgłaszamy poprawki, żeby ten fundusz był dobrze wydatkowany - mówi lider PSL.

17:35

- Prezes Kaczyński i minister Ziobro cieszą się z tego, co się dziś dzieje. Utraciliśmy wielką szansę na przejęcie sprawczości. To wielki błąd opozycji. Mogliśmy dziś pokazywać wspólny KPO - dodał.

17:33

PSL ma wielki udział w przystąpieniu Polski do Unii. - To są kwestie, które stawiają nas w roli zwolenników Europy. Najpierw trzeba popatrzeć u siebie, na polityków Solidarnej Polski, panie premierze, a nie krytykować nas. Ile Pan się będzie godził na to, co mówi partia Ziobry? - grzmi Kosiniak-Kamysz.

17:31

Na mównicy pojawia się lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Ostatnie tygodnie spędziłem w szpitalu. Zrzuciłem garnitur i założyłem lekarski fartuch. Mówię to po to, by Wam powiedzieć, jak bardzo są nam potrzebne pieniądze z Funduszu Odbudowy. Dlatego od początku stawialiśmy warunki, jakie powinny być zawarte w tym dokumencie - zaczął.

17:30

- Po jednej stronie jednocząca się Europa, po drugiej Rosja - a w środku my, pozbawieni europejskich funduszy, odcięci od Zachodu - to jest najgroźniejszy scenariusz na Polski. Scenariusz, do którego nie wolno dopuścić - kontynuuje. - Nie zmarnujemy życia przyszłych pokoleń w imię partyjniackich gierek, panie Budka - dodał.

17:28

- Pan minister Ziobro mówi, że będzie głosować przeciwko, bo Fundusz to jest federalizacja Europy, krok w stronę europejskiego superpaństwa. Odpowiadam panu Ziobrze: nie myli się Pan, panie ministrze. To jest pogłębienie integracji europejskiej. I bardzo dobrze, że tak jest! Nowe, wspólne inwestycje publiczne zwiążą nas silniej z Europą. A europejski mechanizm praworządności utrudni panu, panie ministrze, bezkarne niszczenie polskiego sądownictwa. Przyznaję, panu ta ratyfikacja musi być wyjątkowo nie w smak. Tym lepiej – powiedział, zwracając się do Zbigniewa Ziobry.

17:26

- Europejski Fundusz Odbudowy to środki na zieloną transformację. Potrzebujemy pieniędzy na panele fotowoltaiczne i na energetykę wiatrową. Europejskie gospodarki - w tym nasza, polska - muszą stać się neutralne klimatycznie, tak szybko, jak to tylko możliwe - mówi.

17:24

Na mównicy pojawił się jeden z liderów Lewicy - Adrian Zandberg. - Mój przedmówca przez 10 minut mówił o tym, jaka Lewica jest zła - zaczął, nawiązując do krytyki ze strony Borysa Budki.

17:22

Po wystąpieniu Borysa Budki niektóre słowa lidera PO prostuje wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który mówi, że europosłowie PiS głosowali "za" Funduszem Odbudowy. Budka pokazuje mu wyniki głosowania z PE, Terlecki ripostuje: - To nie to głosowanie.

17:17

Borys Budka uderza w Lewicę, zarzuca posłom i posłankom tej formacji kłamstwo.



- Prezydent Beata Moskal-Słaniewska, która w Sojuszu Lewicy jest od 2014 roku, mówi wyraźnie: nawet z nią nie konsultowaliście waszych propozycji (do KPO - red.). Na Boga, przynajmniej w tym nie kłamcie, ale nie udawajcie, że mówicie w imieniu samorządowców - mówi lider PO.



- Wybraliście drogę, która pozwala na to, że premier Morawiecki może napluć na przeciwników, czyli na kolegów z Solidarnej Polski, a jednocześnie zostawić ich w rządzie. Najgorsze co zrobiliście, koleżanki i koledzy, to zgasiliście nadzieję. Nie upomnieliście się o wartości - mówi Budka.



Lider PO ogłasza też poprawki, których domaga się do KPO jego formacja. Zapewnia, że PO "wstrzyma się, jeżeli te poprawki nie zostaną przyjęte".

17:15

- Nasi koledzy i koleżanki z Lewicy uwierzyli panu na słowo, uwierzyli, że wybudujecie 75 tys. mieszkań, choć nie ma tego w KPO - mówi Budka, po czym zwraca się bezpośrednio do premiera Morawieckiego: - Może pan powie, gdzie jest te 100 tys. mieszkań? Nawet 2 tys. mieszkań nie potrafił pan wybudować, dzisiaj wybuduje pan 75 tys.? Może rozda pan ten milion aut elektrycznych? Niewiarygodne.



Borys Budka grzmi z mównicy Sejmowej, że to Polakom należą się pieniądze z Funduszu Odbudowy i należy zabezpieczyć je przed "Obajtkami, Misiewiczami".

17:11

Borys Budka, lider PO mówi: - Pan Ziobro chyba zwiał, bo nie mógł wytrzymać tych ataków ze strony koalicjantów. Zastąpiliście go nowym koalicjantem, koleżankami i kolegami z Lewicy, to oni nagle stali się zapleczem rządu PiS. To smutne.

17:09

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki doprasza posła Kowalczyka, by skończył wystąpienie, ten prosi o jeszcze chwilę.



Nitras z sali: Ale tematyki nie wyczerpał!

Terlecki dopowiada: - Długo można mówić o Platformie. (...). Jest za co.

17:02

Były minister finansów, a obecnie poseł, Henryk Kowalczyk z PiS przypomina z mównicy sejmowej, że gdy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, a rządziła koalicja PO-PSL, jego partii nie przychodziło do głowy, by blokować podobne ustawy.

17:01

Gdy głosowano nad odroczeniem posiedzenia Sejmu, dokładnie 276 posłów i posłanek było "przeciw". 230 z PiS i 44 z Lewicy oraz 2 niezrzeszonych.



Z klubu Lewicy wyłamało się dwoje posłów, którzy głosowali "za".

16:57

- Apeluję do izby o głosowanie za przyjęciem tej ustawy, która tworzy dla nas znakomite, bardzo dobre perspektywy. Niech ten moment zaowocuje głosowaniem "za" (...). Odkładamy na bok kalkulacje, liczy się dobro Rzeczypospolitej, liczy się Polska - tymi słowami kończy swoje wystąpienie premier Morawiecki, a posłowie PiS wstają z ław i oklaskują szefa rządu.

16:53

Trwa przemówienie premiera, Mateusz Morawiecki dziękuje Lewicy za wkład w konsultacje nad Krajowym Plan Odbudowy. - Przekazała nam najbardziej kompleksowy dokument, długi, 80-stronicowy, merytoryczny dokument. Dlatego weszliśmy w dialog. I chcę powiedzieć, że ten rzeczowy, merytoryczny dialog, zaowocował włączeniem do KPO kilku ważnych postulatów - mówi.



Szef rządu dziękuje też - dosyć nieoczekiwanie - przedstawicielom Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Chcę podziękować posłom PSL za inspirację, interpelacje, różne problemy, które zostały podnoszone, bo z tych refleksji również skorzystaliśmy - doprecyzowuje.

16:48

Morawiecki mówi w Sejmie, ile pieniędzy z budżetu UE i Funduszu Odbudowy trafi do Gdańska, woj. wielkopolskiego, Warszawy, czy gmin i powiatów.



- Szanowni państwo, nie odrzucajcie tych środków (unijnych - red.) dla mieszkańców naszych powiatów i naszych gmin. To wielkie dzieło nie może być przedmiotem hazardu, różnych sztuczek, kuglowania, czy partykularyzmów politycznych, bo będzie to przypominać rosyjską ruletkę. Z tym że pistolet wymierzony jest wtedy w Polaków, polskich przedsiębiorców. Nie wolno igrać z wielką szansą, przed którą stoimy - mówi.

16:43

Mateusz Morawiecki wylicza wszystkie działania, które podjęto przed zaakceptowaniem zasad funkcjonowania Funduszu Odbudowy i wysłaniem Krajowego Planu Odbudowy do Komisji Europejskiej. - To nie są jakieś abstrakcyjne środki europejskie, to są środki, które mają pomóc polskim szkołom, szpitalom. (...). Mają pomóc Polakom na otrzymanie szansy na lepszą infrastrukturę drogową, energetyczną. Te środki będą odgrywały wielką rolę w awansie cywilizacyjnym Polski - mówi.



- Bardzo gorąco apeluję do wszystkich sił politycznych, odłóżmy kłótnie, swary, odłóżmy tę logikę: oko za oko, ząb za ząb. Dziś apeluję do wszystkich klubów politycznych: Przystąpmy do tego głosowania z poczuciem pełnej odpowiedzialności za los Polski - dodaje premier.

16:40

Na mównicy pojawił się premier Mateusz Morawiecki, który apeluje do posłów i posłanek o poparcie ustawy. - Możemy w ten sposób wyrazić nasze mocne "za" wykorzystywaniem środku, które są nam przekazywane do dyspozycji - mówi.



- Powiedzmy dziś głośne "tak" dla rozwoju, rozkwitu Polski, dzięki środkom unijnym. To szansa na wyjście z pandemii - dodaje.

16:37

Andrzej Szlachta, poseł PiS, przedstawia sprawozdanie połączonych komisji na temat systemu zasobów własnych UE. Zaznacza, że żadna z sześciu poprawek zgłoszonych na komisji nie została przyjęta. - Ustawa zdobyła zdecydowane poparcie posłów (na komisji), 53 osoby głosowały "za" ustawą, 3 były przeciwne, a 5 wstrzymało się od głosu - mówi Szlachta.



Poseł dodaje, że komisja wnosi o uchwalenie ustawy o Funduszu Odbudowy.

16:35

Hanna Gill-Piątek z Polski2050 prosi o przerwę w obradach, zwołanie Konwentu Seniorów i wprowadzenie do porządku informację premiera na temat Krajowego Planu Odbudowy. - Nie było żadnego ministra (na komisji finansów - red.), tak z ludzkiego szacunku i grzeczności, warto, aby odpowiedział nam pan na pytania. Miejscem debaty nad KPO jest ta sala plenarna - mówi posłanka.



Wniosek Gill-Piątek nie został przyjęty.

16:33

Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji z mównicy zwrócił się do Lewicy ws. jej deklaracji dotyczących KPO.



- Gdyby jakiś poseł czy senator I RP wziął od Prusaków czy Rosjan worek złota, za coś tam, za jakieś głosowanie i rozdał ten worek między biednych, w dalszym ciągu byłby tak samo sprzedawczykiem. Mówię to do posłów Lewicy - mówi Korwin-Mikke.

16:28

Wniosek o zmianę sposobu głosowania, którego autorem był Cezary Tomczyk z PO, przepadł. Teraz na mównicy jest Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL. Szef ludowców zgłasza wniosek o przerwę i zmianę sposobu głosowania nad ratyfikacją. Podkreśla to samo, co Tomczyk, że w jego ocenie, przyjęcie ustawy powinno odbywać się przy 2/3 głosów "za".



- Panie pośle, ja to już tłumaczyłam, ale powtórzę to jeszcze raz. Artykuł 90. (Konstytucji - red.), ust. 1, mówi o przekazaniu uprawnień suwerenności komisji, nie mamy z tym do czynienia. Państwo doskonale o tym wiecie - odpowiada mu Witek, dodając, że Sejm posiada sześć analiz prawnych, które wskazują na to, że podczas głosowania wystarczy zwykła większość. - Nie poddam tego wniosku pod głosowanie, bo musiałabym z premedytacją złamać Konstytucję - mówi marszałek.

16:25

Na mównicy Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu z PiS. Składa wniosek przeciwny (wcześniej Cezary Tomczyk z PiS domagał się zmiany sposobu głosowania). - Dwa miesiące trwały konsultacje (nad KPO - red.), PO nie mogła się zdecydować, jak chce głosować. A teraz pan przewodniczący wychodzi i opowiada bajki, że nie było możliwości konsultacji. Mieliście możliwość, nie skorzystaliście - kwituje Terlecki.

16:23

Kłótnia Tomczyka i Witek, marszałek tłumaczy, że Sejm zgodnie z prawem głosuje w sprawie UE zwykłą większością. Tomczyk nie odpuszcza i rzuca w stronę marszałek: - Bierze pani na siebie tę odpowiedzialność!



- Biorę! - odpowiada Witek, a Tomczyk jeszcze dopowiada: - Ostrzegam!

16:21

Na mównicy Cezary Tomczyk z PO/KO z wnioskiem formalnym: - Wczoraj stała się rzecz niesłychana, wczoraj minister Buda wyszedł na konferencję prasową i ogłosił, że KPO został wysłany do Brukseli, że już nic nie można zmienić. W przeddzień debaty w parlamencie. To po co jest parlament? Ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, jest wyjątkowa, bo doszło do wielkiej zdrady polskich samorządów i ludzi, jeżeli chodzi o zakres KPO. I wy to zrobiliście razem z PiS-em droga Lewico, tego się po was Polacy nie spodziewali.



Tomczyk domaga się, by Sejm głosował kwestie związane z zasobami własnymi UE 2/3 głosów, a nie zwykłą większością. Podnosi, że tak właśnie przewiduje Konstytucja, a z takim przedstawieniem sprawy nie zgadza się Elżbieta Witek, która wdaje się w dyskusję z posłem.

16:20

Znowu długie oczekiwanie na wyniki głosowania. Sejm przyjął propozycję marszałek Witek w sprawie sposobu przeprowadzenia obrad. 236 głosów było "za".

16:13

Marszałek Witek ogłasza, że w debacie nad ustawą o zasobach własnych UE kluby będą miały po 10, a koła po 5 minut, na wystąpienie przed głosowaniem. Oprotestowują to koła, zarządzono więc głosowanie nad ich sprzeciwem.

16:11





Tu wyjaśnienie:



Ważne głosowanie w Sejmie, a nie ma... sprzętu. Nagła zmiana w formule pracy posłów Ze sprawdzaniem kworum (stwierdzono, że w obradach uczestnicy 445 posłów), będzie dzisiaj zapewne trochę problemów, a to dlatego, że posiedzenie "wyskoczyło" nieoczekiwanie. A na początek maja zaplanowano wymianę urządzeń do głosowania dla posłów, a wszyscy korzystają z tabletów (niezależnie od tego, czy są na sali czy nie).Tu wyjaśnienie:

16:05

Trwa sprawdzanie kworum - na sali sejmowej jest sporo posłów i posłanek, ale część z nich uczestniczy w posiedzeniu zdalnie.

16:00

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek otwiera posiedzenie, które zaczyna się od zaprzysiężeniu Anny Wojciechowskiej na posłankę.



Wcześniej na mównicy pojawił się poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski, który poprosił o uczczenie minutą ciszy Bronisława Cieślaka (dwukrotnego posła).