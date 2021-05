Premier Morawiecki oklaskiwany w Sejmie. Ziobro nie przyłączył się do braw

twitter

Przypomnijmy, że Sejm dyskutuje dziś o dalszych losach Funduszu Odbudowy. Dyskusja na ten temat dzieli polityków wszystkich opcji już od kilku tygodni. Poparcie dla Funduszu Odbudowy, który będzie podstawą do wydatkowania pieniędzy unijnych zapowiedziało kilka ugrupowań. Od początku pomysłowi sprzeciwiał się jednak koalicjant PiS – Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry.

We wtorek 4 maja zgodnie z zapowiedziami tuż przed głosowaniem w Sejmie odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli Solidarnej Polski, w tym jej lidera Zbigniewa Ziobry. – Solidarna Polska zawsze mówi to samo, mówimy konsekwentnie, że jesteśmy przeciwko wszelkim decyzjom, które w naszej ocenie niosą za sobą zagrożenie, ryzyko dla Polski, przenoszenie kompetencji państwa polskiego na rzecz Brukseli, na rzecz Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego – mówił na początku briefingu Ziobro.

My zdania nie zmieniamy, my jesteśmy konsekwentni, wyrażamy i wyrażaliśmy w tej sprawie swoje poglądy. Szanujemy naszych współkoalicjantów, kolegów, czasami nawet przyjaciół, różnimy się (...) rozumiemy, że są sprawy, w których możemy głosować inaczej. My w tej sprawie widzimy zbyt wielkie ryzyko dla Polski, aby zmienić zdanie – dodawał.

Zbigniew Ziobro nie oklaskiwał premiera

Odmiennego zdania jest premier Morawiecki, który podczas posiedzenia Sejmu przekonywał, że Fundusz Odbudowy to wielka szansa dla kraju. – Szanowni państwo, nie odrzucajcie tych środków (unijnych – red.) dla mieszkańców naszych powiatów i naszych gmin. To wielkie dzieło nie może być przedmiotem hazardu, różnych sztuczek, kuglowania, czy partykularyzmów politycznych, bo będzie to przypominać rosyjską ruletkę. Z tym że pistolet wymierzony jest wtedy w Polaków, polskich przedsiębiorców. Nie wolno igrać z wielką szansą, przed którą stoimy – mówił.

Po zakończonym przemówieniu, politycy PiS obdarzyli premiera gromkimi brawami. Do oklasków nie przyłączył się jednak Zbigniew Ziobro. Zdjęcie ostentacyjnego lekceważenia wyrazów uznania dla premiera pojawiło się już w sieci. „Tak zjednoczona jest prawica.”.. – napisała posłanka KO Barbara Nowacka w komentarzu do fotografii.

Czytaj też:

Kłótnia między Cezarym Tomczykiem a Elżbietą Witek. Na mównicy pojawił się Ryszard Terlecki