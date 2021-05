„Morawiecki nie ma większości, musiał szukać”. Komentarze po głosowaniu w Sejmie

We wtorek 4 maja Sejm przyjął ustawę ratyfikującą decyzję Rady Europejskiej z grudnia ub. roku o zasobach własnych. Uchwalenie jej przez wszystkie kraje członkowskie jest konieczne do uruchomienia zarówno Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy.

Zaraz po głosowaniu politycy różnych formacji wychodzili przed kamery, udzielić mediom komentarza w tej sprawie. – To jest dobra decyzja, dobra i ważna decyzja dla Europy. Jesteśmy o krok bliżej do powstania europejskiego Funduszu Odbudowy, o krok bliżej do tego, żeby Europa była silniejsza i bardziej zjednoczona – mówił Adrian Zandberg, jeden z liderów Razem i Lewicy.

– Dzisiaj wygrała Polska. To trzeba podkreślić z całą mocą, bo te środki, które wynegocjowaliśmy z Unią Europejską są dla każdej gminy, dla każdego powiatu bez wyjątku – powiedział z kolei Mateusz Morawiecki po głosowaniu w Sejmie. – Ciężka praca Polaków będzie wsparta dzięki inwestycjom. (…) Bardzo pomoże Polakom po trudnym okresie po COVID-19 – dodał premier.

Koalicja Obywatelska, w tym Platforma Obywatelska, nie głosowała przeciwko ratyfikacji, ale wstrzymała się od głosu. Jak mówił lider PO Borys Budka, Platforma Obywatelska jest za wsparciem Polski unijnymi środkami, ale sprzeciwia się sposobowi ich rozdziału proponowanymi przez rząd.

– Pan premier Morawiecki nie ma większości dla tego rządu we własnej koalicji, musiał szukać większości na zewnątrz i niektórzy się nabrali na jego słowa – powiedział polityk.