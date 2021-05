PiS i Lewica zawarły dodatkowy pakt? Horała z uśmiechem: Oddalam pytanie jako bezzasadne

We wtorek 4 maja zwołano specjalne posiedzenie Sejmu, podczas którego posłowie zdecydowali w sprawie dalszych losów Funduszu Odbudowy. Projekt ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej, a więc środki w ramach budżetu UE na lata 2021-2027 oraz KPO to tematy, które w ostatnich tygodniach rozgrzewały opinię publiczną. Za ratyfikacją zagłosowało 290 posłów, 33 zagłosowało przeciwko, a 133 wstrzymało się od głosu.

Jeszcze przed głosowaniem Lewica zapowiedziała, że po tym, gdy rząd wpisał jej postulaty do KPO, poprze wypracowane ustalenia. Marcin Horała na antenie Polskiego Radia został zapytany, na jakich warunkach doszło do tego sojuszu. Czy były jakieś warunki ustalone w zaciszu gabinetu?

Na antenie Polskiego Radia wiceminister infrastruktury został również zapytany, czy sojusz PiS-u z Lewicą jest taktyczny (jedynie w sprawie jednego głosowania), czy będzie trwał dłużej. – Jest przede wszystkim tak, że Zjednoczoną Prawicę, jak sama nazwa wskazuje, z Lewicą bardzo wiele różni. Więc raczej dużej liczby obszarów do ewentualnej współpracy nie ma, bo w wielu sprawach mamy zupełnie różne postulaty – rozpoczął Marcin Horała.