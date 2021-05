„Radek, stuknij się w głowę”. Czarzasty ostro do Sikorskiego, „oberwało się” też Giertychowi

– Obserwuję z pewnym zdumieniem wypowiedzi pana Sikorskiego i pana Giertycha. Myślę, że muszą nadrabiać to, jak byli w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że codziennie, jak się kładą spać, wstają, to mają problem wypisany na twarzy – powiedział Włodzimierz Czarzasty na antenie Radia Zet. W dalszej części audycji polityk odniósł się do niedawnych wypowiedzi Sikorskiego i Giertycha o sojuszu Lewicy z PiS-em w sprawie KPO.

Czarzasty do Sikorskiego: Radek, stuknij się w głowę

Nie będę brał poważnie wypowiedzi pana Sikorskiego, że głosowanie za 250 mld dla Polski to jest pakt Ribbentrop-Mołotow. I mówię panu Sikorskiemu: Radek, stuknij się w głowę. Pakt Ribbentrop-Mołotow to 7 mln ofiar śmiertelnych. Co ty w ogóle masz w tej głowie? Do podstawówki, naucz się historii – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

– A pan Giertych napisał np., że my głosowaliśmy, my – Hołownia i PSL – dlatego, bo służby rosyjskie po prostu nam to kazały – kontynuował polityk. Przypomnijmy – kilka dni temu Roman Giertych napisał na Twitterze: „Uważam, że sojusz Lewicy z PiS mógł być zainspirowany przez służby. Rosyjskie”.

Czarzasty proponuje… czekoladę

– Romek: ty też się… spotkajcie się razem z Radkiem, stuknijcie się jeden drugiego w głowę albo drugi pierwszego. Przecież to jest tak niepoważne, tego nie da się komentować poza parskaniem śmiechem. W imieniu Ribbentropa, Mołotowa i służb rosyjskich mówię Sikorskiemu i Giertychowi: naprawdę zejdźcie na ziemię. Nigdy wam Polacy nie wybaczą, że byliście w rządzie Kaczyńskiego. Wiem, że to boli. Spotkam się kiedyś z wami, osłodzę wam, dając wam czekoladę, wasze życie – zakończył Włodzimierz Czarzasty.

