Ustawa o ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Przez Senat przetoczy się seria poprawek?

Przypomnijmy, że podczas specjalnego posiedzenia Sejmu, posłowie dyskutowali o szczegółach ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Opozycja zgłosiła do projektu kilka poprawek, jednak żadna z nich nie znalazła poparcia reszty parlamentarzystów. Do niespodziewanej sytuacji doszło jedynie przy pierwszej poprawce, kiedy to jako jedyny z klubu PiS „za” zagłosował lider partii Jarosław Kaczyński.

Seria poprawek w Senacie?

Jak podaje RMF FM, dokument może jednak na dłużej zatrzymać się w Senacie. Choć PiS naciska, by projekt procedować jak najszybciej, Senat chce wykorzystać ustawowy czas do tego, by przedyskutować szczegółowe zapisy dotyczące Funduszu Odbudowy.

Z zapowiedzi marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, którego cytuje RMF FM wynika, że w Senacie może odbyć się wysłuchanie publiczne, a przez izbę przetoczy się seria poprawek. Zdominowany przez opozycję Senat będzie miał okazję, by przegłosować poprawki, które nie znalazły poparcia w niższej izbie parlamentu.

Czym jest Fundusz Odbudowy?

W odpowiedzi na pandemię koronawirusa Unia Europejska uruchomi Fundusz Odbudowy, którego częścią jest iInstrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Z tego źródła do Polski ma trafić ponad 23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek. Żeby sięgnąć po te fundusze każde państwo musi przygotować swój Krajowy Plan Odbudowy (KPO).

Do tego, by uruchomić KPO, potrzebne jest ratyfikowanie ustawy o zasobach własnych UE przez parlamenty krajowe. Głosowanie nad zaakceptowaniem tych zmian odbyło się w polskim sejmie we wtorek 4 maja.

Czytaj też:

Solidarna Polska celowo niedopuszczona do głosu? Nagranie z Sejmu