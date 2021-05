Żona posła PiS na intratnych stanowiskach. „Dowiaduję się jako jeden z ostatnich”

Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski był pytany w Porannej rozmowie RMF FM o intratne posady swojej żony i mechanizm zatrudniania osób związanych z władzą m.in. w spółkach skarbu państwa.

Krzysztof Sobolewski: Dowiaduję się jako jeden z ostatnich

– Pan Krzysztof Sobolewski jest najlepszą partią w Polsce. Pani Sylwia Beata Sobolewska, żona pana Krzysztofa, zrobiła gigantyczną karierę po tym, jak PiS zdobyło władzę. Pracownica Inspekcji Handlowej w Szczecinie, na kilka miesięcy przed ślubem zostaje Wojewódzkim Dyrektorem Inspekcji Handlowej, a już po ślubie trafia do kilku rad nadzorczych. W dwóch już nie jest, w trzech jest nadal. To tak to miało być, panie pośle? – mówił prowadzący rozmowę Robert Mazurek.

– Moja żona jest osobą prywatną, niezależną i ambitną. O tym, gdzie pracuje, dowiaduję się jako jeden z ostatnich – odparł poseł PiS. Na pytanie, czy pomagał żonie w znalezieniu pracy, poseł zapewnił, że nie miał w tym swojego udziału.

Sylwia Beata Sobolewska zasiada obecnie w radach nadzorczych spółek Orlen Paliwa, Anwil (Grupa Orlen) i Port lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność.

