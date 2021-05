Morawiecki powtarzał to jak mantrę. Weryfikujemy deklaracje premiera

Premier Mateusz Morawiecki wiele razy w swojej karierze powtarzał pewne frazy albo i pomysły, które później do niego po prostu się „przyklejały”. Opozycja dotąd wypomina mu opowieści o „milionie samochodów elektrycznych”, które zapowiadał jeszcze jako minister rozwoju i wicepremier. Morawiecki na celownik brał też raje podatkowe, które nazywa od zawsze „piekłem”, „piekłem podatkowym” „piekłem dla budżetów” i powtarza te formuły jak mantrę.

Premier, który „codziennie rozmawia” o szczepionkach

W ostatnich miesiącach ci, którzy przyglądali się wystąpieniom szefa rządu, mogli odnotować inną „mantrę” premiera. Mateusz Morawiecki na konferencjach prasowych powtarzał, że codziennie rozmawia z przywódcami Unii Europejskiej o szczepionkach i ich dostawach. Takie stwierdzenia głosił też w mediach społecznościowych.

Mała próbka. 3 lutego 2021 roku, premier Mateusz Morawiecki w telewizji wPolsce: – Codziennie przynaglam KE i rozmawiam z wieloma przywódcami UE, żeby nie odpuszczać producentom.

8 lutego, wpis na Facebooku: „Codziennie ponaglam Komisję Europejską i rozmawiam z wieloma przywódcami unijnymi, żeby nie odpuszczać producentom szczepionek”.

25 marca, też Facebook: „W ostatnich dniach i tygodniach codziennie rozmawiam i naciskam na przywódców europejskich i instytucje unijne, by zmusić firmy farmaceutyczne do zwiększenia dostaw i wywiązania się z zobowiązań”. Tego samego dnia, konferencja prasowa: – Ja w ostatnich dniach, tygodniach codziennie rozmawiam z premierami, prezydentami Unii Europejskiej o tym, żeby zmusić Komisję Europejską i poprzez nią firmy farmaceutyczne do jak największej dostępności szczepionek.

19 kwietnia, konferencja prasowa, Morawiecki: – Będziemy starali się pozyskać jeszcze więcej szczepionek w krótkim czasie. Rozmawiam codziennie z przywódcami Unii Europejskiej i ta presja okazała się skuteczna.

Spotkania i rozmowy premiera Morawieckiego. „Odbywały się nieoficjalne rozmowy”

Wprost.pl zwróciło się z pytaniami do Centrum Informacyjnego Rządu, czy takie deklaracje premiera mają potwierdzenie w faktach. Odpowiedź CIR nie jest jednak jednoznaczna. Rzeczywiście – Mateusz Morawiecki, jak i inni liderzy UE, prowadził rozmowy w sprawie szczepionek z przywódcami Komisji Europejskiej czy Rady Europejskiej, ale przekazano nam jedynie szczątkowe informacje.

Najpierw oficjalne liczby (poprosiliśmy o dane od listopada 2020 do 19 kwietnia 2021 roku). Premier odbył w tym czasie 3 wizyty zagraniczne, 3 spotkania w kraju. Rozmów z europejskimi decydentami odbył przez ponad pół roku 14: z czego trzy razy z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, a 11 razy rozmawiał telefonicznie lub spotykał się podczas wizyt zagranicznych z przywódcami państw Unii Europejskiej. Do tego trzeba doliczyć uczestnictwo Morawieckiego w 3 spotkaniach z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i pięciokrotny udział w spotkaniach Rady Europejskiej.

Tyle zarejestrowało CIR, więc „codzienne rozmowy” premiera okazują się być tylko pewnym chwytem, używanym w wystąpieniach, ale i tutaj Centrum Informacyjne Rządu zostawiło sobie furtkę. Jak pada w odpowiedzi, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie prowadzi ewidencji wszystkich innych nieoficjalnych rozmów i spotkań o charakterze roboczym.

Pan premier utrzymuje stały kontakt z przywódcami innych państw oraz z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Są to rozmowy zarówno formalne jak i robocze. Kancelaria Premiera posiada informacje o oficjalnych rozmowach premiera Morawieckiego z przywódcami innych państw oraz z przedstawicielami Unii Europejskiej. W międzyczasie odbywały się nieoficjalne rozmowy i spotkania o charakterze roboczym, natomiast nie prowadzimy statystyk w tym zakresie – pada w odpowiedzi przesłanej Wprost.pl.

Natomiast jednego CIR jest pewne: jeśli premier rozmawia z europejskimi przywódcami, to temat dostępności szczepionek zawsze porusza. „Powstrzymanie rozwoju pandemii, a co za tym idzie jak największa dostępność szczepionek, była i jest podstawowym tematem rozmów Prezesa Rady Ministrów z partnerami unijnymi, zarówno z przywódcami państw, jak i Rady Europejskiej oraz Komisji Europejskiej w formatach dwu- i wielostronnych” – brzmi stanowisko CIR.