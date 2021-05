Są ich w Polsce 3 miliony, a nikt nie chce o nich walczyć. W tym tygodniu wypada smutne polskie święto

Wczoraj, 5 maja, obchodziliśmy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. Wymyślone we Francji, dziś obchodzone w całej Europie święto, to w Polsce smutny dzień, sprowadzający się do niemego krzyku 3 milionów osób, których prawie nikt nie ma ochoty słuchać. Czytać o sprawach tych ludzi również nikt nie chce, a zilustrowanie tekstu zdjęciem z osobą z niepełnosprawnością daje gwarancję, że rzecz będzie omijana. Takie teksty muszą jednak powstawać.

– To za mała grupa, żeby stawiać dla nich wszystko na głowie. Niestety – usłyszałem od jednego z polityków Zjednoczonej Prawicy, kiedy rozmowa zeszła na temat priorytetowego szczepienia osób z niepełnosprawnościami (OzN) i ich opiekunów. Na zwróconą uwagę, że ta mała grupa liczy co najmniej 3 miliony ludzi, bo w opiekę nad człowiekiem z niepełnosprawnością nierzadko są zaangażowani wszyscy członkowie rodziny, spokojnie odpowiedział, że nawet jeśli OzN nie jest tak mało, to ta grupa nie chodzi na wybory i pozostaje poza orbitą zainteresowań polityków.