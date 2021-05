Biden chce spotkać się z Putinem. Podał prawdopodobny termin

Joe Biden wyraził we wtorek nadzieję, że podczas jego czerwcowej podróży do Europy dojdzie do spotkania z Władimirem Putinem. Amerykański polityk podkreślił, że trwają prace, aby doprowadzić do szczytu z udziałem prezydentów USA i Rosji – informuje CNN.

Spotkanie Joe Bidena z Władimirem Putinem. Padł orientacyjny termin

Biden ma wziąć udział w spotkaniu G7, który odbędzie się w Wielkiej Brytanii w dniach 11-13 czerwca. Dzień później amerykański polityk ma polecieć do Brukseli, aby spotkać się z przywódcami Unii Europejskiej i wziąć udział w szczycie NATO. Czerwcowa wizyta Bidena w Europie będzie jego pierwszą podróżą zagraniczną od momentu objęcia urzędu przez polityka w styczniu.

Chęć organizacji szczytu pomiędzy prezydentami USA i Rosji wyraziły Austria, Czechy oraz Finlandia. W 2018 r. w Helsinkach doszło spotkania Putina z ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Z kolei w Pradze miał miejsce inny szczyt pomiędzy prezydentami Rosji i USA. W 2010 r. doszło do spotkania Baracka Obamy i Dmitrija Miedwiediewa.

Szczyt USA-Rosja na neutralnym terenie

Biden już wcześniej proponował spotkanie z Putinem na neutralnym terenie. Prezydent USA wyraził gotowość do deeskalacji relacji pomiędzy państwami. W podobnym tonie wypowiadał się rosyjski polityk, który przychylnie patrzył się możliwość normalizacji stosunków. Biden i Putin odbyli już telefoniczną rozmowę, podczas której rozmawiali m.in. o Aleksieju Nawalnym czy Ukrainie.

