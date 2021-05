PO zapowiada ustawę antykorupcyjną. „Za zakupem respiratorów stała operacja Agencji Wywiadu”

W piątek 7 maja posłowie Platformy Obywatelskiej zorganizowali w Sejmie konferencję, na której zapowiedzieli złożenie ustawy antykorupcyjnej. Posłowie nawiązywali też do zakupu przez Ministerstwo Zdrowia respiratorów od byłego handlarza bronią.

– Dzięki kontrolom poselskim i raportowi NIK dowiedzieliśmy się, że to Agencja Wywiadu wprost wskazała, od kogo należy kupić respiratory. Niestety te respiratory nigdy do Polski nie dojechały – mówił Cezary Tomczyk. – Dzisiaj trzeba zadać bardzo ważne publiczne pytanie do rządu, skoro pieniądze na respiratory nie zostały na nie wydane, to na co zostały przeznaczone? Czy to prawda, że pieniądze, które miały być wykorzystane na kupno sprzętu dla pacjentów, zostały wykorzystane na zakup systemu do podsłuchiwania obywateli? Czy to prawda, że za zakupem respiratorów stała operacja specjalna Agencji Wywiadu? – pytał polityk PO.

Poseł zapowiedział złożenie wniosku o natychmiastowe zwołanie sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych, po to, „by opinia publiczna mogła poznać szczegóły tej bulwersującej sprawy”. – Chcemy też, żeby raport NIK jak najszybciej stał się raportem jawnym – dodał.

Posłowie PO: Rozpoczynamy pracę nad nową ustawą antykorupcyjną

Posłowie od dzisiaj zapowiedzieli rozpoczęcie prac nad nową ustawą antykorupcyjną. – Polskie państwo jest głęboko zepsute, instytucje państwa przestały działać, polskie służby specjalne biorą udział w wyprowadzaniu pieniędzy – mówił Tomczyk. – Polski rząd jest jednym z najbardziej skorumpowanych w Europie. Nie jest przypadkowe, że żaden z polityków PiS-u nie ma dzisiaj aktu oskarżenia. Parasol ochronny roztoczony nad rządzącymi jest dziś parasolem, który obezwładnia polskie państwo – dodał.

Do ustawy odniósł się również poseł Dariusz Joński, który znany jest z wielu kontroli poselskich przeprowadzanych z posłem Szczerbą. – Mamy pełne przekonanie po rocznych kontrolach poselskich, że Polska staje się państwem systemowej korupcji. To takie państwo, w którym partykularyzmy decydują, kto dostanie zamówienie publiczne, dotacje, zatrudnienie na danym stanowisku – ocenił.

