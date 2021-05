Małgorzata Wassermann krytycznie o partii Ziobry: Nie wiem czym się kierują, ale na pewno nie dobrem Polski

– Podobają mi się w polityce plany długofalowe. Jestem zafascynowana Jarosławem Kaczyńskim, bo każde jego spojrzenie i działanie jest długofalowe. Zawsze patrzy z perspektywą. Niesamowicie go za to cenię. Dlatego jestem tu, gdzie jestem. Zdarza się, że rozmawiamy na jakiś temat, mamy inne zdania, a dopiero po jakimś czasie rozumiem, że on miał rację w swojej wizji – chwaliła prezesa PiS posłanka tej partii Małgorzata Wassermann.

W rozmowie z Interią pozytywne spostrzeżenia wyraziła również na temat działań premiera Mateusza Morawieckiego. Słów krytyki nie szczędziła jednak ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze.

Małgorzata Wassermann krytycznie o partii Ziobry

– W przypadku głosowania nad Funduszem Odbudowy argumenty, które oni (partia Ziobry – przyp. red.) podawali, dla mnie w ogóle nie są racjonalne. Nie wiem czym się kierują, ale na pewno nie dobrem Polski – stwierdziła Wassermann.

Dopytywana, dlaczego z ust koalicjantów zbyt często nie płynie krytyka działań Ziobry, a zrozumienie dla jego odmiennego kierunku politycznego uznała, że „nie wie, czy krytyka ma sens”. – Myślę, że koń jaki jest, każdy widzi – dodała.

Dlaczego premier nie wyrzuci Ziobry z rządu? – dopytywał dziennikarz Interii. – Bo jesteśmy w koalicji. Mamy większość i jestem absolutnie przekonana, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić do 2023 roku. Czy w tym kształcie? To zobaczymy – odpowiedziała posłanka.

Czytaj też:

Solidarna Polska celowo niedopuszczona do głosu? Nagranie z Sejmu