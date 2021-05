Adrian Zandberg prowokuje krytyków zdjęciem z Orlenu? Posypały się gromy

Politycy partii Razem, którą w ramach Lewicy reprezentuje Adrian Zandberg wyruszyli w Polskę, by opowiadać m.in. o Funduszu Odbudowy, który w tym tygodniu poparli w Sejmie. Przypomnijmy, że podczas specjalnego posiedzenia Sejmu 4 maja, posłowie zbliżyli się o krok do ratyfikacji projektu ustawy o zasobach własnych UE, który otwiera drogę do pozyskania z Unii środków w postaci dotacji i pożyczek.

By zatwierdzić Fundusz Odbudowy, Zjednoczona Prawica musiała jednak szukać poparcia poza swoim blokiem. Przeciwko Funduszowi głosowała bowiem partia Zbigniewa Ziobry. Z pomocą PiS przyszła Lewica. Platforma Obywatelska ma jednak do tego ugrupowania spore pretensje, gdyż ich zdaniem, Lewica zniszczyła w ten sposób negocjacje z partią Kaczyńskiego.

Wymowne zdjęcie Adriana Zandberga

Echem konfliktu jest zdjęcie, będące zapewne „żartem”, czy pewną prowokacją Adriana Zandberga, który prawdopodobnie zechciał zaśmiać się krytykom w twarz. Widzimy na nim m.in. Zandberga, który pozuje z wegańskim hot dogiem w ręce na tle logo Orlenu. Jak wynika z komentarzy, które pojawiły się po publikacji zdjęcia, prowokację można uznać za udaną. Na Twitterze wybuchła bowiem cała „afera parówkowa”.

„Zdjęcie Zandberga na tle napisu Orlen z hot dogiem jest wymowne. Wszak nie o promocję jedzenia chodziło. Zwróćcie uwagę, że ten pan w ławach poselskich był niewidoczny i raczej niemy. Wypłynął na debacie, potem długa cisza, znowu aktywność od dealu z PiS-em. Jedni drugim dali życie” – uważa Elżbieta Łukacijewska, europosłanka PO.

„Proponuję iść za ciosem. Po przekąsce u Obajtka, obiad u Przyłębskiej” – dodaje lider PO Borys Budka. „Serio??? Chwalić się dziś zdjęciami na Orlenie? Przecież oni z PRODUCENTA PALIW stają się wytwórcą PALIWA POLITYCZNEGO dla PiS... Przecież to z kasy Orlenu jest opłacane przejmowanie prasy lokalnej! Nie szkoda Wam niezależnych dziennikarzy?” – oburza się z kolei posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.

