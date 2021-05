„Brak słów, kłamstwo przeplatane megalomanią”. Niedzielski reaguje na słowa Trzaskowskiego

W trakcie wirtualnego spotkania think-tanku Atlantic Council występował także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który opowiadał o tym, jak samorządy w Polsce radziły sobie w walce z pandemią koronawirusa. Jak opisywał Trzaskowski, „wszyscy byli przytłoczeni” i zdecydowali, że „będą robić wszystko zgodnie z tym, co robił rząd”.

– Powtarzaliśmy to, co nam zalecali, bo to rząd kraju jest odpowiedzialny w sytuacji kryzysu i to on ma wszelkie informacje pod ręką. Ale później, przy II i III fali postanowiliśmy, że weźmiemy odpowiedzialność w swoje ręce – mówił Trzaskowski. Prezydent Warszawy powiedział też, że „sam jest odpowiedzialny za 11 szpitali”. – Zaczęliśmy kupować wyposażenie, respiratory, teraz szczególnie ważne są szczepienia, więc organizujemy swoje lokalizacje, stadiony, gdzie możemy szczepić ludzi. Organizujemy też własnych ekspertów, ponieważ, delikatnie mówiąc, byliśmy nieco zaskoczeni tym, z jakim chaosem spotkaliśmy się na poziomie krajowym – mówił.

Niedzielski do Trzaskowskiego: Brak słów, kłamstwo przeplatane megalomanią

Nagranie z tego wystąpienia Trzaskowskiego zamieszczono m.in. na profilu TVP Info na Twitterze (prezydent Warszawy mówił po angielsku, więc materiał opatrzono tłumaczeniem). Po jakimś czasie na te wypowiedzi zareagował minister zdrowia Adam Niedzielski:

– Czasem brak jest słów, by skomentować kłamstwo przeplatane megalomanią. Prezydent Rafał Trzaskowski w kilka tygodni zdołał choćby wyprzeć z pamięci swoją nieudolność w Szpitalu Południowym.

Szef resortu zdrowia nawiązał tym samym do wydarzeń z marca tego roku. Niedzielski wprowadził wtedy pełnomocnika do warszawskiego szpitala na Solcu, który jest szpitalem patronackim dla Szpitala Południowego. Minister wyjaśniał, że musiał to zrobić, ponieważ kierownictwo placówki nie radziło sobie z udostępnianiem łóżek covidowych.

twitter