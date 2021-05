Adam Niedzielski: Ogniska indyjskiej mutacji są związane ze sprowadzeniem polskiego dyplomaty

Minister zdrowia poinformował w programie „Sprawdzam” TVN24 o liczbie przypadków koronawirusa innych mutacji. Adam Niedzielski przyznał, że nie są pojedyncze zakażenia. Wariant południowoafrykański odpowiada za 22 infekcje. – Te przypadki są rozsiane po całym kraju, zarówno województwo pomorskie, jak i Śląsk. One występują w bardzo różnych miejscach – powiedział szef resortu zdrowia.

Minister zdrowia Adam Niedzielski o indyjskiej mutacji koronawirusa

Niedzielski zabrał również głos w sprawie mutacji indyjskiej. Polityk zdradził, że liczba zweryfikowanych próbek dochodzi do 20. Minister zdrowia ujawnił, że ogniska są związane ze sprowadzeniem z Indii do Polski będącego w ciężkim stanie dyplomaty i jego rodziny.

Szef resortu zdrowia dodał, że wpływ na przypadki indyjskiego wariantu koronawirusa w Polsce miały również siostry Kalkutanki. Zakonnice wykonując misje w Indiach, przyczyniły się do rozprzestrzeniania się tego wariantu. – Mamy też rodzinę Hindusów, w której trzy osoby są zainfekowane. Są w szpitalu, ale ich stan jest dobry – zapewnił Niedzielski.

Jak groźna jest odmiana COVID-19 z Indii?

Polityk odniósł się także do ustaleń brytyjskiej służby zdrowia, która monitoruje tranzyt tej odmiany koronawirusa, ze względu na dużą liczbę przypadków w kraju. NHS potwierdziła, że „charakter mutacji indyjskiej zmienił się z rozwojowego na alertowy”. To oznacza, że odmiana z Indii rozprzestrzenia się co najmniej w takim samym stopniu, jak brytyjska.

Niedzielski odniósł się również do skuteczności szczepionek przeciwko koronawirusowi na poszczególne warianty COVID-19. Podkreślił, że „nie ma jednoznacznego potwierdzenie w żadną ze stron i wciąż trwają badania oraz analizy”. – W Wielkiej Brytanii ta mutacja nie wypiera odmiany brytyjskiej. Można przyjąć, że są elementy ochrony i sytuacja nie wygląda niebezpiecznie – zakończył minister.

