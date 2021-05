Platformę zastąpi nowa partia? Onet o „tajemniczym planie” Trzaskowskiego

Przypomnijmy, że o sytuacji w Platformie i coraz gorszej pozycji jej lidera Borysa Budki pojawiało się już wiele informacji. Także we "Wprost" pisaliśmy o buncie w PO, który polegał na zbieraniu podpisów pod apelem o ustąpienie Budki ze stanowiska. Choć Budka zapewnia, że panuje nad sytuacją i w partii wszystko przebiega prawidłowo, zła passa Platformy trwa w najlepsze.

Jednym z objawów złej passy są coraz słabsze notowanie i utracenie pozycji „lidera opozycji”. Oliwy do ognia dolewa również kłótnia z niedawnym politycznym partnerem – Lewicą. Jak podaje Onet, wszystko to powoduje, że w PO jest ferment. I tu pojawia się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który wyruszył w Polskę ze swoją inicjatywą skierowaną do młodych: „Campus Polska Przyszłości”.

Rafał Trzaskowski ma tajny plan?

Działania te wzmagają plotki o politycznych planach Trzaskowskiego. Zdaniem informatorów Onetu, za działaniami Trzaskowskiego ma stać „tajemniczy plan”, którego celem jest gruntowna zmiana na polskiej scenie politycznej. Portal precyzuje, że w szeregach PO narasta obawa, że jeżdżąc z nową inicjatywą po Polsce i pomijając w swoich spotkaniach logo PO, Trzaskowski buduje grunt pod pozbycie się Platformy, jaką wszyscy znają.

Choć nikt nie wie, co tak naprawdę planuje Trzaskowski, w PO krążą plotki, że partia zostanie zastąpiona przez nowy ruch Trzaskowskiego, po uprzednim przejęciu z ugrupowania wytypowanych członków. Wśród polityków pojawił się także inny scenariusz: przejęcie w PO władzy i odnowienie oblicza Platformy. – Powstaje równoległa do partii struktura. Plan może być podobny do tego, co zrobił Tusk w 2001 roku, rozbijając Unię Wolności i tworząc PO. Finał jest znany – mówi Onetowi jeden z informatorów.

Jak jednak dodaje portal, działania Trzaskowskiego mogą być również motywowane niepewną sytuacją Platformy. W obawie przed tym, że partia nie radzi sobie najlepiej, Trzaskowski może aktualnie trzymać kilka srok za ogon, by w razie konieczności skierować się na takie działanie, które w danym momencie będzie dla niego najbardziej optymalne.

