Krytykował lockdown w programie Pospieszalskiego. Polska Press wyklucza go z plebiscytu

„Wirtualne Media” podają, że jako powód wykluczenia z plebiscytu wskazano „ważne przyczyny społeczne”, jednak w piśmie na ten temat brakuje informacji, o jakie dokładnie sytuacje chodzi. Plebiscyt, o którym mowa to wybór Osobowości Roku „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego” należących do grupy Polska Press.

Przypomnijmy, że Polska Press została na początku marca tego roku przejęta przez państwowy koncern Orlen. Tuż po zmianie właściciela, w redakcjach zaczęły się spore zmiany. Członkini zarządu Dorota Kania zdecydowała m.in. o zmianie trzech redaktorów naczelnych w dziennikach regionalnych.

Powodem wyrzucenia z plebiscytu krytyka lockdownu?

„Wirtualne Media” wskazują, że decyzję o usunięciu z plebiscytu dr. Zbigniewa Martyki poprzedziło jego wystąpienie w programie „Warto rozmawiać” Jana Pospieszalskiego. Lekarz mówił wówczas o obostrzeniach, jakie zostały wprowadzone w Polsce, wyrażając się krytycznie na temat ich rozmachu.

Kilka dni po emisji programu posłanka PiS i członkini Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka skrytykowała przebieg audycji i doniosła w tej sprawie do KRRiT i prezesa TVP Jacka Kurskiego. Komisja Etyki TVP wskazała wówczas, że faktycznie doszło do naruszenia standardów dziennikarskich. Jan Pospieszalski nie przyjął jednak tej argumentacji do wiadomości. Emisja kolejnych odcinków „Warto rozmawiać” została zawieszona.

