Gawkowski przyznaje, że opozycja szykowała Kosiniaka na premiera. „Był jeden fundamentalny kłopot”

W programie na antenie Radia Zet polityk Nowej Lewicy wyjaśniał po raz kolejny, czemu jego koalicja razem z rządem głosowała za Funduszem Odbudowy. – Każda proeuropejska formacja powinna w tym głosowaniu poprzeć ustawę. Pierwszy raz w polskim parlamencie była jakakolwiek awantura, czy przyjmować pieniądze z UE – dowodził Gawkowski. Dodał, że w momencie kryzysu „po prostu głupie” byłoby nieprzyjęcie pieniędzy m.in. na szpitale czy odszkodowania dla przedsiębiorców.

Kosiniak-Kamysz premierem? Gawkowski o rozmowach

W rozmowie pojawił się także temat negocjacji na temat ewentualnego wotum nieufności wobec rządu. Bożena Żelazowska z PSL, pytana o to, czy szef jej ugrupowania był szykowany na premiera, odparła: „Nie brałam udziału w rozmowach, myślę że takich nie było” .

Inną wersję przedstawił Krzysztof Gawkowski, który stwierdził, że scenariusz rządu technicznego był brany pod uwagę. – Były rozmowy, by pan Kosiniak był premierem. Uczestniczyłem w nich – mówił. – Ja nawet poparłbym ideę Władysława Kosiniaka-Kamysza na premiera, byle obalić PiS. Ale był jeden fundamentalny kłopot, nie zgodził się na to Gowin. Bez niego obalenie rządu to mrzonki – wskazał polityk Nowej Lewicy.

Sondaż „Wprost”: Kto byłby najlepszym premierem?

Przypomnijmy, że w najnowszym sondażu United Surveys dla „Wprost” Władysław Kosiniak-Kamysz został wskazany przez 10,1 proc. respondentów jako najlepszy kandydat na premiera. Największym poparciem spośród polityków opozycyjnych cieszył się Rafał Trzaskowski.

