Adam Bodnar odpowiada Andrzejowi Dudzie: Prezydent ma czasem niefortunne wypowiedzi

Przypomnijmy, że po wypowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich, w której stwierdził, że „jeśli UE nie będzie działać bardziej zdecydowanie to Polska będzie schodziła ze ścieżki demokracji”, głos zabrał prezydent Andrzej Duda.

– Pan Adam Bodnar głosząc takie ogólne hasła, które w moim przekonaniu są po prostu antypolskie i z punktu widzenia polskiego antypaństwowe, nie podaje żadnych konkretnych faktów, które pozwalałyby mu tego typu tezy przedstawiać. Tym bardziej bolesne dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej jest to, że pozwala sobie przedstawiać je na forum międzynarodowym, co niestety wystawia mu bardzo złe świadectwo i pokazuje, że zmiana RPO w Polsce jest sprawą pilną – mówił Duda.

Adam Bodnar: Jak mogą mnie dotknąć takie słowa?

Adam Bodnar, proszony o odniesienie się do tych słów w Rozmowie Piaseckiego TVN24 uznał, że „przyjmuje postawę, by nie wchodzić w utarczki”. – Jeżeli jestem odznaczany przez różne środowiska, obywatele chwalą moje działania, to jak mogą mnie dotknąć takie słowa? Ja wiem, gdzie jest prawda. Prezydent ma czasem niefortunne wypowiedzi i jako taką ją kwalifikuję – skomentował jednak, dopytywany o sprawę.

