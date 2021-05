Frasyniuk gorzko recenzuje PO. „Życie intelektualne wewnątrz Platformy umarło”

W programie „Fakty po Faktach” Władysław Frasyniuk komentował obecną sytuację wewnątrz Platformy Obywatelskiej. – Widać wyraźnie, że Donald Tusk zostawił wyjałowioną, spaloną ziemię. Życie intelektualne wewnątrz Platformy umarło. Odszedł mocny, silny, wyrazisty lider i nagle się okazało, że jest pustka. Nie ma partii. Nie ma programu, nie ma zasad, nie ma wartości, nie ma celów. I to widać. Ten list 50-siątki jest listem słabości – takiej pustki, takiego lęku, w którym posłowie, ta 50-siątka mówi: „ludzie, zróbmy coś” – powiedział na antenie TVN24.

„Platforma od lat nie ma żadnej pozytywnej oferty wobec społeczeństwa”

W dalszej części programu Władysław Frasyniuk ostro recenzował ofertę programową Platformy Obywatelskiej, ale jednocześnie zauważał „pewne doświadczenie” partii. – Platforma od lat nie ma żadnej pozytywnej oferty wobec społeczeństwa. I to jest niepokojące, dlatego że przy ostrej krytyce wobec Platformy, to jest jednak partia, która ma pewne doświadczenie, pewną gwarancję, że ta suma doświadczeń może być wykorzystana. Ma pieniądze na przeprowadzenie kampanii wyborczej. Ma szansę na to, żeby na listę wpuścić nowych ludzi. Tych, którzy pojawili się w trakcie protestów organizowanych przez Obywateli RP czy przez Strajk Kobiet – diagnozował.

Ludzi którzy zupełnie inaczej chcą urządzać Polskę. Ludzi, którzy myślą nie o konserwatyzmie, tylko myślą o postępie (…). Myślą o ekologicznym wykorzystaniu przemysłu. Myślą o swojej obecności w świecie. Chcą być obywatelami świata, a nie zaścianka – podsumował Władysław Frasyniuk.

Czytaj też:

Wassermann o krytyce Lewicy ws. Funduszu Odbudowy. „Kto staje po stronie PiS jest atakowany”